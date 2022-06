Cumbre en Madrid para discutir quién reta al campeón Magnus Carlsen

Madrid, 16 jun. Ocho Grandes Maestros, todos con un Elo superior a los 2.750 puntos en el ránking mundial, competirán desde este viernes en el Torneo de Candidatos de Madrid, el torneo de ajedrez más importante del mundo este año, por el derecho a sentarse en 2023 frente al campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen, con la corona en juego.

De las severas estancias del Palacio de Santoña saldrá, el 4 de julio próximo (o el 5, si es preciso un desempate) el aspirante oficial a un título que desde 2013 atesora el jugador nacido en Tonsberg hace 31 años.

Pero Madrid podría designar no solo el candidato oficial. Si Carlsen cede, finalmente, a la tentación de no defender su título si el rival no le motiva lo suficiente, como viene insinuando desde que en diciembre pasado lo defendió con éxito por cuarta vez (frente al ruso Ian Nepomniachtchi), del torneo madrileño podrían salir dos aspirantes y, por tanto, el futuro campeón.

Dos de los ocho contendientes, "Nepo" -el año pasado- y el estadounidense Fabiano Caruana -en 2018- ya tuvieron el privilegio de retar a Carlsen, en ambos casos con derrota. Junto a ellos, intentarán ahora conseguir ese derecho por vez primera el chino Ding Liren (número 2 mundial), el iraní Alireza Firouzja (3), que juega bajo bandera francesa por desacuerdo con el régimen de su país; el húngaro Richard Rapport (8), el estadounidense Hikaru Nakamura (11), el azerbaiyano Teimour Radjábov (13) y el polaco Jan-Krzysztof Duda (16).

Ding Liren se hizo un nombre en el ajedrez mundial cuando permaneció 100 partidas seguidas sin conocer la derrota hasta que en noviembre de 2018 le batió el francés Maxime Vachier-Lagrave. Luego Carlsen le quitó el récord con 125 (la racha del noruego terminó al perder frente a Duda el 11 de octubre de 2020).

El coriáceo jugador chino estaba fuera del torneo de Candidatos, pero el destino le había reservado un sitio. El ruso Sergey Karjakin, otro de los derrotados por Carlsen en combates por el título, perdió su puesto en el torneo de Madrid al recibir una suspensión de seis meses de la Comisión de Ética y Disciplinaria de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) por su declarado apoyo a la invasión de Ucrania, y su plaza, de acuerdo con el reglamento, tuvo que ser adjudicada al jugador, de los no clasificados, mejor situado en el ránking mundial de mayo.

Y ese fue Ding Liren, el otro jugador -junto con Carlsen- que supera los 2.800 puntos (2.806) en el ránking, aunque para ello el chino, inactivo en ajedrez clásico durante gran parte de la pandemia, hubo de afrontar un programa maratoniano que le llevó a jugar 28 partidas en apenas un mes para cumplir con el requisito de haber jugado al menos 30 entre el 1 de junio de 2021 y abril de 2022.

Si Karjakin había sido apartado del torneo de Candidatos "por dañar la reputación de la FIDE" con sus comentarios belicistas en las redes sociales, el heroico esfuerzo de Ding Liren contribuyó a elevar la dignidad del ajedrez y ahora parte, incluso, como favorito en Madrid, después de su reciente victoria en el Chessable Masters de partidas rápidas por internet.

Hasta la reaparición de Ding el favorito para Madrid era Firouzja, de 18 años, el más joven de la historia en alcanzar los 2.800 puntos Elo (con 18), pero en los últimos meses el franco-iraní no se ha prodigado mucho frente al tablero y su estado de forma es una incógnita. Su hipotética victoria es una de las motivaciones que inducirían a Carlsen a defender su corona, según el propio campeón.

Caruana, en posesión del tercer mejor Elo de la historia (2.844 en 2014), podría obtener una ayuda extra de sus buenas relaciones con España, donde se forjó como ajedrecista de elite, con 14 años, y donde vive durante gran parte del año. Sus padres compraron una vivienda en Majadahonda (Madrid) y a menudo aquí regresa entre torneo y torneo.

Cada jugador dispondrá de 120 minutos para los 40 primeros movimientos, otros 60 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos para el resto de la partida, con 30 segundos de incremento por jugada a partir de la 61. No podrán firmarse tablas de mutuo acuerdo (sólo por triple repetición de jugadas) antes del movimiento 40 de las negras.

El derecho a litigar por el título mundial es el mejor premio por la victoria en Madrid, pero habrá también retribución monetaria: 48.000 euros para el primero, 36.000 para el segundo y 24.000 para el tercero, además de 3.500 por cada punto obtenido.

Este viernes, la primera ronda ofrecerá, a partir de las 15.00 horas locales (13.00 GMT), los enfrentamientos Duda-Rapport, Ding- Nepomniachtchi, Caruana-Nakamura y Radjabov-Firouzja.

España, un país de gran solera ajedrecística, que "ama el ajedrez", reconoce el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, y ahora vuelve a ser el centro de atención para los aficionados al deporte-ciencia, acogiendo por tercer vez un Torneo de Candidatos.

En 1987, Anatoly Karpov se clasificó para el match de Sevilla contra el campeón Kaspárov derrotando a su compatriota Andrey Sokólov en Linares, y la final de Candidatos de 1993 entre el británico Nigel Short (ganador) y el holandés Jan Timman se disputó en El Escorial.

El torneo de aspirantes recala en España en virtud del contrato suscrito entre la FIDE, la plataforma Chess.com como patrocinador organizativo y la familia Scheinberg como mecenas del evento.

La tradición ajedrecística de España se remonta a muchos siglos atrás. Las reglas del juego actuales se establecieron en España a finales del siglo XV, en una época en la que el clérigo Ruy López de Segura (1530-1580) era considerado el mejor ajedrecista del planeta. La apertura que lleva su nombre es todavía una de las preferidas en el ajedrez magistral.

España ha albergado todos los eventos más importantes de este deporte en al menos una ocasión, incluyendo el match por el campeonato del Mundo entre los rusos Kasparov y Karpov en Sevilla 1987; el Campeonato Mundial Femenino entre la húngara Susan Polgar y la china Xie Jun en Jaén 1996, y la Olimpiada de Ajedrez en Calviá en 2004.

El Magistral de Madrid de 1998, ganado por el indio Viswanathan Anand (predecesor de Carlsen como campeón mundial), fue el último torneo de superélite que se ha celebrado en la capital española.-- Estos son los ocho candidatos en Madrid (por orden de ránking mundial):- Ding Liren (CHN). 29 años. Elo: 2.806 (número 2 mundial). Sustituto, por ránking, del suspendido Karjakin, tras recuperar el número 2 mundial al cabo de un intensivo programa de 28 partidas en tres torneos en China del 26 de marzo al 25 de abril.- Alireza Firouzja (FRA). 18 años. Elo: 2.793 (3). Ganador del Gran Suizo. Carlsen confesó que una victoria de Firouzja le motivaría para defender su título. Uno de los jugadores con mayor proyección mundial, aunque apenas ha jugado en los últimos meses. En noviembre pasado se convirtió en el jugador más joven en superar la barrera de los 2.800 puntos Elo, con 18 años y 5 meses.- Fabiano Caruana (USA). 29 años. Elo: 2.783 (4). Subcampeón del Gran Suizo. En el mundial de Londres 2018 hizo tablas en las 12 partidas de ritmo clásico, pero sucumbió (3-0) en el desempate a partidas rápidas. Se formó en Madrid como ajedrecista de elite, a partir de 2004, cuando tenía 12 años, bajo la dirección de Boris Zlotnik, entrenador ruso afincado en España.- Ian Nepomniachtchi (RUS). 31 años. Elo:2.766 (7). Presente en el torneo en calidad de subcampeón mundial en 2021. Ganó, a falta de una ronda, el torneo de Candidatos de Ekaterimburgo en 2021, pero fue muy criticado por su nivel de juego contra Carlsen en el Mundial de Dubai, donde perdió por 7,5 a 3,5. - Richard Rapport (HUN). 26 años. Elo: 2.764 (8). Subcampeón del Grand Prix. Debutante en el Candidatos. El más joven Gran Maestro húngaro de la historia (lo fue con 13 años y 11 meses). En 2016 fue el mejor júnior del mundo, con 2.752 puntos Elo, por entonces decimosexto del ránking absoluto. Octavo en la actualidad.- Hikaru Nakamura (USA). 34 años. Elo: 2.760 (11). Ganador del Grand Prix. De padre japonés y madre estadounidense, es un famoso "streamer" en su canal de Twitch "GMHikaru". Este año ha vuelto con fuerza al ajedrez clásico. Ya jugó el Torneo de Candidatos en 2016, cuando terminó cuarto.- Teimour Radjabov (AZE). 35 años. Elo: 2.753 (13). Invitado especial por la FIDE, renunció al Candidatos anterior por la pandemia y solicitó su reincorporación cuando fue interrumpido a mitad de programa y reanudado casi un año después. Su propuesta fue rechazada, pero la FIDE le ha compensado con una plaza en Madrid.- Jan-Krzystof Duda (POL). 24 años. Elo: 2.750 (16). Campeón de la última Copa del Mundo, derrotando por el camino al campeón mundial. "Bestia negra" de Carlsen, al que ha derrotado varias veces. Cortó la racha del noruego de 125 partidas seguidas sin perder.

José Antonio Diego