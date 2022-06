Campaña de Petro dice que su rival no tiene voluntad de que se haga debate

Bogotá, 16 jun. La campaña del candidato izquierdista a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que su rival, Rodolfo Hernández, "no tiene ninguna voluntad" de asistir al debate que un tribunal ordenó celebrar, después de que este se negara a acudir a ningún encuentro de este tipo.

"Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate", alegó el jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, a su salida de una reunión con el Sistema de Medios Públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), encargado de la organización del evento.

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó una acción de tutela (recurso de amparo) que ordenó la celebración de un debate entre los candidatos del balotaje, al cual Petro ya confirmó ayer que acudiría y Hernández hizo lo propio hoy, pero imponiendo ciertas condiciones como los temas a tratar, las presentadoras o que se debía realizar en su ciudad, Bucaramanga.

La resolución del alto tribunal decía que los candidatos debían negociar hoy las reglas y los temas y solicitar de forma conjunta a RTVC la realización del debate, para lo cual Prada, como encargado de la campaña de Petro, acudió a la sede del ente público para hablar.

Sin embargo, el estratega de Petro aseguró que "no llegó ninguno de sus compromisarios (de Hernández)" y ahí "no mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate".

"Nosotros hemos estado prestos a hacerlo desde antes de que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión judicial hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo las tesis de cada una de las campañas", aseguró Prada.

LAS CONDICIONES DE HERNÁNDEZ

Después de que Petro no asistiera a varios de la decena de debates que se celebraron antes de la primera vuelta del 29 de mayo, Hernández se negó tras quedar segundo en esos comicios a ir a más discusiones porque aseguraba que el formato no le permitía expresar sus ideas y propuestas.

Por eso, varias organizaciones presentaron la tutela ante el juez, que finalmente dictaminó que se tendría que celebrar un debate, apenas cuatro días antes de la celebración de la segunda vuelta.

Hernández, un empresario de la construcción multimillonario, envió esta mañana una carta a su rival aceptando la participación en el debate, pero impuso varias condiciones, como que dicho encuentro se celebre en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde o que lo conduzcan la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, y las periodistas de La FM Darcy Quinn y de Noticias RCN Jessica de la Peña, así como "tres hombres que escojamos de común acuerdo".

También impuso temas para tratar en el debate, que no son sobre las propuestas que atañen a los programas de Gobierno, sino sobre entresijos de las propias campañas electorales como "campaña sucia de desprestigio de contendores políticos", "alianzas politiqueras de los candidatos" o el "uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas".

Petro, senador y exalcalde de Bogotá, aceptó dichas condiciones del candidato populista en una carta pública en la que matizó que no pone "condiciones a este debate. Ninguna", y que deja en manos de RTVC "todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea".

"No proponemos ningún tipo de limitación; nos acogemos a las reglas que ellos propongan, las reglas de tiempos de intervención en la duración del debate, la ciudad en que quiera que se realice; nosotros aceptamos las reglas, no queremos límites a los periodistas", reiteró Prada, quien hizo un llamado a la campaña de Hernández para que "durante la tarde se pueda hacer cualquier tipo de acuerdo final".

No obstante, el tiempo apremia para la celebración de dicho encuentro, ya que quedan tres días para que se celebre la segunda vuelta electoral, en la que el próximo domingo se elegirá al sucesor del presidente Iván Duque. EFE

ime/ocm/eat