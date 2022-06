Banco Nacional Suizo sorprende con primer alza en 15 años

(Bloomberg) -- El Banco Nacional Suizo aumentó inesperadamente las tasas de interés por primera vez desde 2007, alejándose de la lucha por controlar una moneda más fuerte para enfocarse en la inflación que amenaza con salirse de control.

Subió su tasa de política en 50 puntos básicos a -0,25%, un movimiento dramático que hizo que el franco subiera más del 2% frente al euro, poniendo el foco en la paridad entre las dos monedas.

La decisión del banco ocurrió horas después de que la Reserva Federal aumentara su tasa clave en 75 puntos básicos. A medida que los responsables de política monetaria suizos, encabezados por el presidente Thomas Jordan, se sumaron a la tendencia mundial de ajuste monetario, aumentaron sus pronósticos de inflación y dijeron que es posible que se necesiten más alzas de tasas.

“No descartamos más aumentos de tasas, pero tampoco estamos en el negocio de la orientación a futuro”, dijo Jordan a Bloomberg cuando se le preguntó sobre el camino de las tasas. “No debemos subestimar el riesgo de una alta inflación”.

La apreciación del franco lo puso en camino a su mayor repunte desde enero de 2015, cuando el banco eliminó el límite de la moneda. Al igual que con la sorpresa del jueves, también fue una decisión impactante.

El BNS ha luchado durante mucho tiempo contra la fuerza del franco como refugio, pero las últimas medidas marcan un giro importante. Si bien permanecerá “activo” en el mercado de divisas, el banco central no repitió su descripción de larga data del franco como “muy valorado”.

El BNS también proporcionó una opción bidireccional para las intervenciones. No solo está dispuesto a intervenir contra la apreciación excesiva, sino que también amenazó con vender el franco si se debilita. El BNS puede actuar en “ambas direcciones”, dijo Jordan.

“Han dado un giro en U en su política de gestión de divisas”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING Groep NV, que pronostica que el par euro-franco suizo se moverá tan bajo como a 0,98 francos por euro en los próximos trimestres.

La probabilidad de que el par se negocie por debajo de la paridad dentro de un mes ahora es del 19%, frente al 7% al cierre del miércoles, según los precios de las opciones recopilados por Bloomberg. La última vez que tocó la paridad fue en marzo.

“Muchos inversionistas macro, incluidos nosotros mismos, ahora estarán atentos a las posiciones largas en francos suizos en un mundo donde el BNS está subiendo las tasas y los riesgos de recesión global se están intensificando”, dijo Viraj Patel, estratega macro de Vanda Research. “No nos sorprendería si los próximos meses se tratan de probar el umbral de dolor del BNS para un franco suizo más fuerte”.

La sorpresiva alza de tasa se produjo junto con un cambio en las perspectivas de inflación, que el banco ahora ve en 2,8% este año, 1,9% en 2023 y 1,6% en 2024. Eso es considerablemente más alto que en marzo.

