Argentina niega que tripulante iraní retenido pertenezca a Al Quds =(Video)= Buenos Aires, 15 Jun 2022 (AFP) - Argentina descartó este miércoles que uno de los 19 tripulantes del avión de carga venezolano retenido en Buenos Aires pertenezca a las fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y aseguró que únicamente coincide su nombre."Tiene la condición de homónimo, no otra cosa", dijo a la prensa el ministro de Seguridad Aníbal Fernández al dar cuenta de la comprobación realizada por la Policía Federal. Fernández hizo referencia a Gholamreza Ghasemi, uno de los cinco iraníes retenidos junto a otros 14 tripulantes venezolanos de la aeronave de carga que llegó a Argentina el 6 de junio pasado con autopartes y que se encuentra bajo investigación judicial.Al Quds, una fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria Iraní, está clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Aunque Argentina no la incluye en su lista, sí figura a título individual uno de sus integrantes. El avión pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air."Del chequeo nuestro, realizado por la Policía Federal, no surge ninguna data que cambie lo que sucedió hasta este momento", dijo Fernández.El ministro subrayó que ninguno de los tripulantes tenía impedimento para ingresar a Argentina, pero precisó que "posteriormente recibimos algunos datos de agencias internacionales respecto del avión, no de las personas".Los 19 tripulantes tienen prohibición de salida del país, debido a una investigación iniciada el domingo por el juez federal Federico Villena. La causa está bajo secreto de sumario.El juez ordenó el martes un allanamiento a las habitaciones del hotel en el cual se alojan los 19 tripulantes. Durante ese procedimiento se les incautó teléfonos celulares y documentos y se extendió a los 14 venezolanos la prohibición de salida del país que ya pesaba sobre los cinco iraníes."El juez decide allanar, por los teléfonos, y finalmente amplió la medida que había tomado con los cinco iraníes a los 14 venezolanos a los cuales a todos les retuvo el pasaporte", indicó el ministro.También refirió que tomó contacto con el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, país donde el avión había estado en mayo.Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes, en razón de las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de ese país, acusados por el atentado contra el centro judío AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) forma parte de la querella en la investigación judicial por el caso del avión.sa/nn/gm