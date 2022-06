Acciones se desploman ante creciente inquietud de una recesión

(Bloomberg) -- Las acciones se desplomaron a nivel mundial debido al resurgimiento de los temores de una recesión, al tiempo que la Reserva Federal lucha por superar la inflación que ha demostrado ser más persistente y generalizada de lo que anticiparon los funcionarios.

El S&P 500 cerró en su nivel más bajo desde diciembre de 2020, mientras que el Nasdaq 100, de alta ponderación tecnológica, cayó un 4%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 3,2% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó un 4%

El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 2,4%

El índice MSCI World perdió un 2,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,8%

El euro se fortaleció un 1,1% a US$1,0559

La libra esterlina se apreció un 1,5% a US$1,2357

El yen japonés avanzó un 1,4% a 132,03 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos a 3,23%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó siete puntos básicos a 1,71%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió cinco puntos básicos a 2,52%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,4% a US$116,91 el barril

Los futuros del oro subieron un 2% a US$1.855,10 la onza

