Trabajadores de chilena Codelco mantienen amenaza de paro por falta de inversión en fundición

SANTIAGO, 15 jun (Reuters) - Los trabajadores de la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, mantuvieron el miércoles su amenaza de paralizar sus labores de no lograrse una solución sobre las inversiones requeridas por una atribulada fundición.

Sin embargo, aunque en la víspera habían dicho que esperarían si habría un anuncio en una sesión parlamentaria o iniciarían la acción, los agremiados no fijaron cuándo podrían tomar acciones de protesta.

"Hemos anunciado muy responsablemente por las redes, por la prensa y lo hemos dicho claramente: de no dar solución vamos a iniciar un paro y por favor no quiero que lo miren como una amenaza porque no es una amenaza", dijo durante la sesión en el Congreso el jefe de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -que agrupa a los gremios de la minera-, Amador Pantoja.

"Todos sabemos, los que hemos sido dirigentes, que los paros no se anuncian, los paros se hacen, pero sí lo que queremos decirle es que la empresa más importante de Chile está en riesgo", agregó.

El dirigente insistió que Ventanas, en la zona central del país, necesita 53 millones de dólares para unas cápsulas que retengan gases y así continuar realizando sus operaciones bajo cumplimiento ambiental.

Por su parte, la ministra de Minería, Marcela Hernando, dijo en la sesión que ya se han hecho los estudios de inversiones necesarias para mejorar el desempeño de la unidad pero que las decisiones recaen en el directorio de la minera.

Codelco mantiene detenida la instalación mientras culmina mantenimientos y aplica ajustes operacionales indicados por el regulador ambiental tras un incidente ambiental reciente que dejó a decenas de personas con síntomas de intoxicación en la saturada zona en la que opera con otras industrias.

La minera ha negado que sus operaciones estén vinculadas a los episodios de contaminación.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)