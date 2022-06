Robert Moreno: “Tchouaméni es un futbolista total"

Madrid, 15 jun. El técnico español Robert Moreno fichó a Aurélien Tchouaméni cuando era entrenador del Mónaco en 2020. Conoce perfectamente al galo y destaca de él, en palabras a EFE, que es “muy receptivo” para el aprendizaje y “un futbolista total”. Aunque no le ve como el sustituto del brasileño Casemiro, destaca que con su fichaje el Real Madrid “tiene mediocentro para muchísimos años”.

“Estoy muy contento porque el chico está progresando y es lo que él quería cuando le fichamos. Es un buen fichaje para el Madrid. Es un futbolista total, con mucha capacidad física y mucho talento para jugar al fútbol. Tiene muchas ganas e ilusión. Es muy profesional en el día a día y es muy receptivo a cualquier mejora y al trabajo individual que le proponíamos en Mónaco, cuando tenía 19 años y cometía errores que ha ido corrigiendo”, analiza a EFE.

“Para mí tiene mejora en la faceta goleadora, pero el Real Madrid tiene mediocentro para muchísimos años, y como sustituto del Casemiro-Modric-Kroos va a ser un jugador de garantías”, continuó.

Un Robert Moreno que, sin embargo, no le ve como sustituto de Casemiro a medio plazo: “Para mí es un mix. No llega a ser lo que son Kroos y Modric, que para mí son como Xavi e Iniesta, jugadores irrepetibles. Tiene algo más que Casemiro en cuanto a llegada y ritmo. No me parece que vaya a ser ese perfil de jugador que todos vemos en Casemiro porque tiene registros diferentes en cuanto a capacidad de filtrar balones, superar líneas… de todas formas, todo lo que sea parecerse a él va a ser bueno para el Real Madrid”, valoró. EFE

