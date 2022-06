Hungría condecora al controvertido psicólogo canadiense Jordan B. Peterson

Budapest, 15 jun. El controvertido psicólogo y autor canadiense Jordan B. Peterson, considerado un icono de la extrema derecha, ha sido condecorado con la Cruz de la categoría de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Hungría.

Según un decreto publicado este miércoles en la Gaceta Oficial del país centroeuropeo, la presidenta húngara, Katalin Novák, ha destacado la labor "científica" del premiado al concederle la alta condecoración.

"Por su destacado trabajo científico en el campo de la psicología clínica y por su libertad creativa, así como en reconocimiento de su labor excepcionalmente dedicada e influyente en la defensa de la libertad de expresión y la educación de los jóvenes", señala el decreto.

El diario digital Telex recuerda que Peterson es muy popular entre los grupos derechistas y cercanos al Gobierno del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, y que ha participado en eventos organizados por éstos.

El psicólogo es una figura muy popular entre jóvenes de derecha de todo el mundo por sus críticas a las posturas izquierdistas y al liberalismo, agrega Telex.

Peterson ha publicado varios libros, entre ellos "12 reglas para la vida", que ha logrado éxito internacional.

Orbán y Peterson coinciden, entre otros, en el rechazo del pensamiento liberal sobre géneros.

Novák fue ministra de Familia en el Gobierno de Orbán hasta 2021 y como tal fue también anfitriona de eventos como la "Cumbre Demográfica", un encuentro de políticos conservadores de todo el mundo, entre ellos el español Jaime Mayor Oreja, presidente de la federación One Of Us. EFE

