Hamraoui (PSG), tras su agresión: "Creí que moriría allí, gritando de dolor"

París, 15 jun. La jugadora del París Saint-Germain (PSG) Kheira Hamraoui creyó que se quedaría "en el sitio, gritando de dolor" tras la agresión sufrida el pasado noviembre por dos hombres enmascarados que le golpearon las piernas con una barra de hierro, confesó en una entrevista que publica L'Équipe publicada este miércoles.

La centrocampista de 32 años, internacional con la selección francesa en 39 ocasiones, dijo que necesita que la verdad salga a la luz para calmarse y aseguró tener confianza plena en la justicia, ya que la investigación evoluciona.

"La verdad acabará saliendo a la luz", añadió Hamraoui, ganadora de tres Ligas de Campeones, dos con el Olympique de Lyon y una con el FC Barcelona.

Guarda un recuerdo "muy doloroso" y "muy duro" de la noche del jueves 4 de noviembre cuando estos dos individuos asaltaron el coche en el que viajaba con varias compañeras mientras regresaban a casa después de una cena del equipo.

Horas después de la agresión, su compañera del PSG y de la selección Aminata Diallo, fue detenida por su presunta implicación con la agresión, aunque finalmente fue puesta en libertad sin cargos.

La hipótesis se centró en la rivalidad entre las jugadoras ya que comparten la misma posición como centrocampistas ofensivas tanto en el PSG como en la selección francesa y la posibilidad de que Diallo o alguien cercano contratara a dos sicarios para lesionar a la primera y así hacerse con sus puestos titulares en el club y en la selección.

Hamraoui rehúsó acusar directamente a su compañera y rechazó así participar del "tribunal mediático" que se ha formado en torno a este caso.

"He declarado ante los investigadores y he contado lo que he vivido. Se han explorado muchas pistas. Ese es el papel de los investigadores", dijo.

Además de la agresión física sufrida, Hamraoui relató su "pena doble" al verse sumergida en una "máquina mediática" en el que fluían todo tipo de informaciones, "muchas equivocadas, en la prensa y a través de las redes sociales.

Dijo haber sido sido objeto de una campaña de denigración y de desestabilización en las redes, aunque asegura que no se lo lleva a lo personal ya que "las redes sociales no son la vida real" y aseguró ser consciente de que todo el "bombo puede desaparecer tan rápido como llegó".

Se especuló con que la agresión tuviese que ver con la supuesta relación que mantuvo la jugadora con el exfutbolista del FC Barcelona, Éric Abidal, cuando este estaba casado con su ya exesposa, Hayet Abidal, ya que Hamraoui y Diallo escucharon decir a uno de los asaltantes: "Entonces ¿Qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados?".

Hamraoui descartó que la agresión estuviese relacionada con su relación con el Abidal y aseguró que se habían dicho muchas cosas falsas al respecto, a las que calificó de "cortina de humo", expresó.

La jugadora dijo haberse sentido apoyada en todo momento por el club y "por la mayoría" de sus compañeras, que quedaron "en shock" tras los acontecimientos.

También negó un problema grave con su compañera Sandy Baltimore durante un entrenamiento del que fue apartada por una supuesta pelea. "Solo hubo palabras, como sucede todos los días en todos los clubes. Se ha hablado de que le levanté una mano, pero eso nunca ocurrió", aseguró.

Espera volver a la selección de Francia tras la Eurocopa, para la que no fue convocada. "He hecho todo lo posible para participar" y aunque la seleccionadora Corinne Diacre no contó con ella, respeta "su decisión".

"Soy una jugadora experimentada y conozco cómo funciona el sistema. (Diacre) no dudará en recurrir a mis servicios si considera que es el momento adecuado para el equipo", concluye.