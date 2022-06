Fed sube tasa en 75 puntos, intensifica lucha contra inflación

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal subieron su principal tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual, el mayor aumento desde 1994, y señalaron que seguirán realizando agresivas alzas este año, recurriendo a medidas drásticas para frenar la inflación desenfrenada que no proyectaron.

Criticados por no anticipar el mayor aumento de precios de las últimas cuatro décadas y por ser demasiado lentos para responder, el presidente del banco central, Jerome Powell, y sus colegas intensificaron el miércoles sus esfuerzos por enfriar los precios elevando el rango objetivo de la tasa de fondos federales del 1,75% al 1,5%.

Proyectaron que lo aumentarán al 3,4% para fin de año, lo que implica otros 175 puntos básicos de ajuste este año.

La mediana de los funcionarios proyectó una tasa máxima del 3,8% en 2023, y cinco funcionarios pronosticaron que la tasa de fondos federales superará el 4%; la mediana de las proyecciones en marzo era del 1,9% este año y del 2,8% el próximo. Los operadores de los mercados de futuros apostaban por una tasa máxima de alrededor del 4% antes de la decisión.

La Fed reiteró que reducirá su enorme balance en US$47.500 millones al mes, medida que entró en vigor el 1 de junio, y que aumentará a US$95.000 millones en septiembre.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) “anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados”, dijo el miércoles en un comunicado publicado después de una reunión de dos días en Washington. “El comité está fuertemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2%”.

Los miembros de la Fed también revisaron sus perspectivas para la economía, pasando del escenario de aterrizaje suave de marzo a un aterrizaje más accidentado, lo que pone de manifiesto la dura tarea a la que se enfrenta Powell en su intento de controlar una inflación, que es más de tres veces el objetivo del 2% de la Fed, sin provocar una recesión.

Tras haber sido ratificado por el Senado para un segundo mandato de cuatro años, Powell también debe restablecer la credibilidad de la Fed en la lucha contra la inflación ante los inversionistas y ante los estadounidenses que están furiosos por el aumento del costo de vida.

Indicador de inflación

La Fed tiene como objetivo una inflación del 2% medida por el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, que subió un 6,3% en los 12 meses hasta abril, cerca de un máximo de 40 años. Los responsables de la política monetaria prevén ahora que el indicador aumente un 5,2% este año, frente al 4,3% de las proyecciones de marzo, basadas en la mediana de las estimaciones de los gobernadores de la Fed y los presidentes regionales.

Prevén que el crecimiento del producto interno bruto disminuya al 1,7% este año, frente a la proyección de una expansión del 2,8% de marzo. El desempleo podría aumentar hasta el 4,1% a fines de 2024, frente al 3,6% previo.

La votación del FOMC, en la que participaron los gobernadores recién juramentados Lisa Cook y Philip Jefferson, incluyó la disidencia de la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, que se inclinaba por un aumento de medio punto.

Powell ofrecerá una conferencia de prensa a las 2:30 p.m., hora del este, y declarará ante el Congreso durante dos días la próxima semana, donde cabe esperar que se le cuestione el desempeño del banco central que encabeza.

