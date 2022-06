El Lenovo Tenerife renueva a Marcelinho Huertas hasta 2024

Santa Cruz de Tenerife (España), 14 de jun. Marcelinho Huertas y el Lenovo Tenerife han llegado a un acuerdo para que el jugador brasileño siga dos temporadas más, hasta la campaña 2023/2024, en el conjunto aurinegro.

Si ayer era el técnico, Txus Vidorreta, quien ampliaba su contrato hasta la campaña 2023/2024, ahora le sigue el líder del equipo lagunero, un base que con su “magia” ha cautivado a los aficionados tinerfeños.

El base brasileño, de 39 años, confesó sentirse “muy contento” por seguir en el equipo y reconoció que “ha sido una unión que ha ido muy bien los últimos tres años”.

“Sigo creyendo en el proyecto canarista y en el equipo”, aseguró Huertas, quien añadió que “la mayoría del bloque sigue. El equipo responde y compite”.

“Todo lo conseguido me sigue motivando y retando para intentar conseguir más. Venimos cada día con esa ilusión y con la ambición de seguir peleando por el máximo que podamos”, comentó el base.

De cara al futuro, Marce declaró que será importante “seguir trabajando" como si no hubieran "conseguido nada". "No te puedes relajar porque hayas logrado algún objetivo o un gran trabajo durante tres años seguidos, porque eso no te garantiza nada para la temporada que viene”.

Marcelinho Huertas avisó: “Cuando volvamos después del verano, de nuestras selecciones, tenemos que volver con las máximas ganas y sabiendo que para poder estar en la situación en la que hemos estado estas últimas temporadas debemos seguir trabajando todavía más. Eso debe alimentarnos para seguir trabajando con las mismas ganas”.

Huertas, que acumula tres cursos en la isla, ha sido parte importante en los éxitos recientes del equipo, que desde su llegada sumó un título de la Liga de Campeones FIBA, logrado esta campaña, otro de la Copa Intercontinental, en 2020; unas semifinales de la Liga Endesa, con un histórico tercer puesto de por medio; dos semifinales de Copa del Rey, y otras tantas de la Supercopa.

Hasta la fecha, el base brasileño ha disputado un total de 159 encuentros oficiales de canarista entre todas las competiciones, convirtiéndose en el máximo asistente histórico del equipo tinerfeño, tanto en la Liga Endesa (684), como en el certamen continental de FIBA Europa (351).

Por el camino, Huertas se ha erigido en el segundo máximo asistente de siempre en la ACB (actualmente acumula 2.535) y en el segundo de todos los tiempos en la Liga de Campeones FIBA (351). EFE

