Los países occidentales deberían enviar a Ucrania más armamento pesado en su lucha contra el avance de Rusia en el este del país, declaró el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

2 DEPECHES DE CONTEXTE: El jefe de la OTAN dice que Ucrania necesita "más armas pesadas"La Haya, 14 Jun 2022 (AFP) - Los países occidentales deberían enviar a Ucrania más armamento pesado en su lucha contra el avance de Rusia en el este del país, declaró el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Sí, Ucrania debería tener más armas pesadas", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa en La Haya tras reunirse con los líderes de siete aliados europeos de la OTAN antes de una cumbre.Stoltenberg dijo que la OTAN ya estaba "intensificando" las entregas y habrá reuniones en Bruselas el miércoles para coordinar más apoyo, incluyendo armamento pesado. "Porque dependen absolutamente de ello para poder hacer frente a la brutal invasión rusa", dijo Stoltenberg. Ucrania ha pedido repetidamente a Occidente armamento pesado y ha criticado a algunos líderes europeos por no entregar las armas que, según Kiev, necesita para hacer retroceder a las fuerzas de Moscú. El primer ministro holandés, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, recibieron a Stoltenberg y a los líderes de Polonia, Rumanía, Letonia, Portugal y Bélgica antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de junio. dk/pc/yow ------------------------------------------------------------- Zelenski dice que resultado de batalla del Donbás "dará indicación" de curso de la guerraKiev, Ucrania, 14 Jun 2022 (AFP) - La defensa del ejército ucraniano en la región del Donbás (este), objetivo prioritario para Moscú, es "vital" para Kiev porque su resultado "dará una indicación" del futuro de la guerra con Rusia, dijo el martes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski."Es vital permanecer en el Donbás (...) La defensa de la región es esencial para dar una indicación de quién dominará [sobre el terreno] en las próximas semanas", dijo Zelenski en su discurso diario a los ucranianos transmitido por Telegram. "Tenemos que aguantar", dijo de pie frente al edificio de la sede del gobierno en Kiev.Los rusos han avanzando gradualmente en el Donbás hasta controlar casi por completo la región de Lugansk.Los combates en Severodonetsk y Lysychansk, dos ciudades con una población de unos 100.000 habitantes, llevan varios días y su captura por parte del ejército ruso permitiría a las tropas de Moscú apuntar a Sloviansk, en la región de Donetsk, a unos 70 km al oeste. bur-rbj/pc/yow