El Abierto de EEUU, un 'Major' como ‘tregua’ del conflicto por la LIV

Brookline (Estados Unidos), 15 jun. The Country Club vuelve a acoger este jueves un Abierto de Estados Unidos por cuarta ocasión en su historia, 34 años después regresa un Major a este campo tan especial, uno de los cinco clubes fundadores de la US Golf Association, y a los nostálgicos no les costará reconocer un lugar tan característico, ya que sigue ofreciendo 'fairways' estrechos, 'greenes' pequeños y un recorrido muy técnico.

Este retorno a lo tradicional con un campo tan histórico y carismático contrasta con los nuevos aires que llegan al mundo del golf, y es que el pistoletazo de salida, el pasado fin de semana en Londres, de las LIV Golf Series, no ha hecho más que acrecentar la polémica y el cruce de declaraciones entre quienes lo apoyan y aquellos que se mantienen en el sistema clásico.

La última vez que el 'US Open' se disputó en este campo de Massachusetts fue en 1988. Aún faltaban seis años para que Jon Rahm naciera. El de Barrika parte entre los favoritos y quiere repetir las buenas sensaciones del año pasado en San Diego y revalidar su título.

Mientras las encuentra ha aprovechado estos días de entrenamiento en Brookline para dejar claro su posicionamiento como uno de los defensores del PGA Tour con sus declaraciones sobre la LIV Golf Series: “Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años”. Rahm fue muy directo al opinar sobre el nuevo modelo saudí, como ya había hecho anteriormente.

También habló claro al referirse al motivo por el que algunos de sus compañeros han optado por dejar el PGA Tour. “El dinero es genial pero no cambiaría mi estilo de vida si gano 400 millones de dólares. No cambiaría nada. Podría retirarme ahora mismo con lo que he hecho y vivir una vida feliz y no volver a jugar al golf. En realidad, nunca he jugado por razones económicas. Lo hago por amor a este deporte”, aseguró.

Al margen del ya mencionado Jon Rahm, las apuestas sitúan como principal favorito al norirlandés Rory McIlroy, que llega a Brookline tras imponerse en el RBC Canadian Open el pasado fin de semana, completando una última jornada sensacional de domingo con hasta diez 'birdies'. Si desde este jueves aún le dura la inspiración que tuvo en Toronto, no hay duda de que es el favorito número uno para levantar el trofeo y, probablemente, el golfista más en forma del momento.

Tres nombres más completan la lista de candidatos a ser campeones en esta edición. Justin Thomas es uno de ellos, con el objetivo de ampliar su colección de Majors esta temporada tras su triunfo en el PGA Championship de Tulsa, además de un Scottie Scheffler que bajó ligeramente su rendimiento pero siempre será considerado para la victoria final por su condición de número uno del mundo. Sin olvidar lo bien que compite siempre el estadounidense Brooks Koepka en los US Open, torneo del que ya fue campeón en 2017 y ha estado a punto de repetir en un par de ocasiones.

Al margen de estos favoritos y ante la ausencia de Tiger Woods, los focos se los llevarán nombres legendarios como Phil Mickelson o el norteamericano Dustin Johnson, siempre esperado pese a no estar atravesando por su mejor nivel de juego ni de confianza. Un total de 156 jugadores completan la tarjeta de salida en estas dos primeras rondas de jueves y viernes.

La representación de golfistas hispanohablantes es bastante nutrida, para un total de siete jugadores, que tratarán de emular la gesta de los dos únicos que, hasta ahora, han firmado ‘en español’ el primer puesto del torneo, Ángel Cabrera (2007, en Oakmont, Pennsylvania) y Jon Rahm (2021, en Torrey Pines, California).

Al margen de que el de Barrika pueda repetir, quien parte como destacado en los pronósticos es el chileno Mito Pereira, apuntando a posible revelación tras culminar hasta ocho torneos este año en el top 25. A sus 27 años ya ha terminado tres torneos entre los diez mejores.

La representación la completan, con el primer objetivo de pasar el corte, los españoles Sergio García (55 del mundo) y Adri Arnaus (53), el colombiano Sebastián Muñoz (54), el mexicano Abraham Ancer (20) y el chileno Joaquín Niemann (17).