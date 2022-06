Condiciones crediticias pondrán en peligro ajuste cuantitativo

(Bloomberg) -- Es probable que los diferenciales de crédito más amplios impulsen a los bancos centrales a relajar el ajuste cuantitativo antes de lo esperado, con la esperanza de que las tasas de interés hagan la mayor parte del trabajo pesado para reducir la inflación.

Los peligros de restringir la liquidez en un mundo altamente endeudado se están volviendo sorprendentemente claros (nuevamente). Los activos de riesgo están siendo golpeados, pero aún más preocupante para los bancos centrales es la ampliación de los diferenciales de crédito.

La razón es la fuerte caída del exceso de liquidez. Es el exceso de liquidez, la liquidez creada más allá de las necesidades de la economía real, lo que mantiene los activos respaldados. Cuando está en declive, como ocurre actualmente, los activos ya no tienen una red de seguridad, lo que genera aversión al riesgo y una ampliación de los diferenciales.

La reducción del balance de la Fed, el BCE y los demás bancos centrales contraerá aún más la liquidez. Pero, así como el aumento de la liquidez hace flotar todos los barcos, la caída de la liquidez puede hundirlos a todos simultáneamente. Cada dólar de la base monetaria respalda US$10 de crédito, y cada US$1 eliminado por el ajuste cuantitativo se lleva consigo US$10 de crédito.

Por lo tanto, el ajuste cuantitativo se presenta como la primera víctima en las medidas hacia una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, Europa y otros lugares. De hecho, Europa dio un paso en esa dirección esto al anunciar hoy que sería flexible en el uso de las amortizaciones del programa de emergencia pandémico para respaldar los bonos. Este cambio le permite al BCE aumentar las tasas mientras el balance es neutral o se expande.

La Fed, como el BCE, también se encuentra en una posición muy difícil. El crecimiento en EE.UU. está disminuyendo a un ritmo creciente, lo que significa que podría haber una recesión en un futuro no muy lejano. Es muy probable que la Fed tenga que hacer una pausa o incluso revertir el rumbo mucho antes de lo que ella o el mercado anticipan actualmente, aunque esa no es la narrativa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que hoy elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos.

Es necesario estar muy atentos a los diferenciales de crédito de grado especulativo y de alto rendimiento de EE.UU., especialmente en los días posteriores al anuncio del FOMC, ya que aún podrían empujar a la Fed en una dirección a la que ya se dirige el BCE. Los diferenciales de crédito son el vínculo más directo entre la economía real y los mercados, y cuando el crédito se esfuma, desencadena los ciclos de retroalimentación que se refuerzan a sí mismos entre los precios de los activos y la salud de la economía que conducen al cambio de régimen de una recesión.

Los diferenciales de crédito en EE.UU. se han ampliado de manera generalizada a una velocidad cada vez mayor, y los diferenciales de alto rendimiento están a punto de duplicarse este año. Los indicadores adelantados muestran que los diferenciales van rumbo a ampliarse aún más.

El crédito estará bajo una presión cada vez mayor y podría obligar a la Fed a tomar medidas, tal como ocurrió en 2020 cuando anunció su línea de crédito corporativa. Flexibilizar el ajuste cuantitativo sería una opción obvia para respaldar el exceso de liquidez, mientras que el aumento de las tasas de interés (con suerte) continuará restringiendo la inflación al consumidor.

