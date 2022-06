Christiansen extiende su contrato como seleccionador de Panamá hasta 2026

Ciudad de Panamá, 14 jun. El hispano-danés Thomas Christiansen extendió su contrato como seleccionador de Panamá hasta 2026, informó este martes la Federación Panameña de Fútbol (Fepfut).

Christiansen, de 49 años, "firmó su prolongación por cuatro años más, luego de la aprobación por parte del Comité Ejecutivo", anunció la federación en un comunicado que pone fin a las conjeturas sobre la suerte del entrenador.

Con la permanencia del técnico hispano-danés, que llegó a Panamá en agosto de 2020, se busca dar "continuidad a su filosofía de juego tanto en la selección mayor como en cada una de las categorías de las selecciones nacionales", explicó la Fepafut.

Christiansen ha dirigido la Roja en 33 partidos con un saldo de 16 victorias, 8 empates y 9 derrotas.

Aún dolido por haber quedado con Panamá al margen del Mundial de Catar 2022, Christiansen se había declarado el pasado 26 de mayo dispuesto a firmar la extensión de su contrato como seleccionador, porque, afirmó entonces, quería ayudar a mejorar el fútbol del país y clasificarlo a un Mundial.

"Yo no me quiero ir en esta situación. Yo me quiero ir metiendo a la selección al Mundial, logrando los objetivos, dejando un legado e ir mejorando el fútbol panameño", declaró durante una conferencia de prensa. EFE

gf/hbr