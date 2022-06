Melvin Gordon advierte que en los Broncos no se resignará a un segundo plano

Redacción Deportes, 13 jun. El dos veces Pro Bowl, Melvin Gordon, aseveró este lunes que en la temporada 2022 no se va a conformar con ser el corredor de respaldo en los Denver Broncos de la NFL.

"No me voy a acostar a ocupar un segundo plano. No importa el sistema que utilicemos, saldré a hacer lo mío; estoy aquí para ser parte de algo especial", subrayó Gordon en conferencia respecto a la competencia que tendrá ante el novato de 22 años Javonte Williams.

Desde que el entrenador Nathaniel Hackett llegó a los Denver Broncos, en enero pasado, derramó elogios para Williams por la madurez mostrada a pesar de su juventud.

Durante 2021, en su primera temporada en la NFL, Javonte se convirtió en el consentido de la afición del equipo.

Fue el segundo mejor corredor de los Broncos; sumó 203 acarreos, los mismos que Melvin Gordon, quien tuvo 918 yardas, sólo 15 más que el chico nacido en Wallace, Carolina del Norte.

Gordon, de 29 años, aseguró que gracias a su veteranía está listo para adaptarse a cualquier cosa que le pida el "coach" Hackett y demostrar su jerarquía como primer corredor.

"No me importa lo que diga la gente. El sistema puede ser muy diferente, pero cómo sea lo ejecutaré. Cuando jugué con Los Angeles Chargers así lo hice a pesar de que tuve que luchar con Austin Ekeler, que es un gran corredor", explicó el veterano.

En los tres años en los que Ekeler, actual líder corredor de los Chargers, y Melvin coincidieron en Los Angeles, Gordon obtuvo 2.602 yardas y 26 anotaciones por las 1.371 yardas y ocho TD que acumuló Austin.

El corredor también habló del entusiasmo que le provoca jugar bajo el liderazgo del mariscal de campo campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks, Russell Wilson, quien se anexó a los Broncos para la campaña 2022.

"Es un ganador y estoy emocionado. Es un tipo que entra al vestuario y le gusta tener una buena relación con todos; no le teme a empezar de nuevo, así que estoy en el lugar de trabajo adecuado y listo para competir".

En su turno en la conferencia de prensa Nathaniel Hackett reconoció que ha implementado muchos cambios en el sistema de juego de Denver que exigirá el máximo de sus jugadores.

"Va a ser interminable porque siempre queremos mejorar. Cuando se trata de comprender los sistemas nada es suficiente; pero los muchachos están haciendo un buen trabajo, están compitiendo y eso es algo que aprecio de todos", destacó el "coach". EFE

