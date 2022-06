Martes, 14 de junio de 2022 (22.00 GMT)

==============

UCRANIA GUERRA

==============

SITUACIÓN

Rusia anuncia un corredor para evacuar a los civiles de la planta de Azot

Moscú/Kiev/Naciones Unidas. La situación se complica a diario en la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, donde no quedan apenas vías de escape y abastecimiento. Unos 500 civiles permanecen refugiados en la planta química de Azot, para los que Rusia abrirá mañana un corredor humanitario hacia territorio bajo su control. "La situación en Severodonetsk es extremadamente grave", señaló hoy el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, quien resaltó que el Ejército ruso "bombardea edificios y la fábrica de Azot" después de expulsar a las tropas ucranianas del centro. La ONU trata, por su parte, con Ucrania y Rusia la posibilidad de apoyar la evacuación de civiles de la planta química, como ya hizo en colaboración con la Cruz Roja en el caso de la acería Azovstal de Mariúpol.

MACRON

Macron llega a Rumanía para apoyar a sus tropas en el flanco este de la OTAN

Bucarest. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se trasladó hoy a la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, a orillas del Mar Negro, para dar apoyo a los soldados franceses desplegados allí bajo el paraguas de la OTAN. Francia tiene actualmente medio millar de soldados estacionados en el país balcánico, donde lidera el grupo de combate creado por la OTAN en Rumanía en mayo como respuesta a la invasión de la vecina Ucrania por parte de Rusia.

OTAN

La OTAN necesita “una preparación aún mayor y más equipos”, dice Stoltenberg

La Haya. Los líderes de siete países miembros de la OTAN reafirmaron este martes su unidad de cara a la próxima cumbre en Madrid y subrayaron la necesidad de “una presencia avanzada más robusta y lista para el combate, una preparación aún mayor y más equipos” como resultado de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Después de una reunión en La Haya previa a la cumbre de la OTAN en Madrid prevista para finales de junio, los líderes de Países Bajos, Dinamarca, Rumanía, Bélgica, Polonia, Portugal, Letonia, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dieron una rueda de prensa en la que subrayaron la “necesidad de continuar el apoyo a Ucrania largo y corto plazo”.

EE.UU.

EEUU quiere sacar 20 millones de toneladas de cereales bloqueadas en Ucrania

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó hoy que trabaja con sus socios europeos en un plan para sacar por tren de Ucrania 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas por la guerra con Rusia y así contener la subida global de los precios de los alimentos. Como Ucrania tiene un ancho de vía diferente al de los países europeos, Biden reveló que se construirán "silos temporales" en la frontera de Ucrania y Polonia, donde se almacenarán los granos que serán exportados al resto de Europa y del mundo.

______________________________

R.UNIDO INMIGRACIÓN

La Justicia frena la primera deportación británica de migrantes a Ruanda

Londres. Los recursos legales de los solicitantes de asilo que debían de ser expulsados hoy por el Reino Unido en un vuelo a Ruanda han impedido la salida del avión, que esperaba desde hace horas la luz verde para despegar, según la ONG Care for Calais. La organización, al igual que los medios británicos, informó poco después de las 22.00 hora local (21.00 GMT), de que ya no quedaba una sola persona más dentro del avión gracias a la acción de la Justicia y que por tanto el vuelo no saldrá del aeródromo militar Boscombe Down, en Amesbury (oeste de Inglaterra).

ISRAEL PALESTINA UE

Von der Leyen impulsa exportación de gas israelí a UE en visita a la región

Jerusalén. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció hoy un pacto para exportar gas israelí a Europa vía Egipto, como modo para reducir la dependencia energética de Rusia, y aseguró también que pronto se desbloquearán los fondos de la UE para la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En su segundo día de visita a la región, von der Leyen dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Naftali Benet, que Israel, Egipto y la UE firmarán mañana, miércoles, un memorando de entendimiento para la exportación de gas israelí a Europa a través de Egipto, en otro paso para disminuir la dependencia energética europea con Rusia.

NICARAGUA RUSIA

Nicaragua autoriza el ingreso de tropas, naves y aeronaves de Rusia

Managua. La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, autorizó hoy el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, a petición de urgencia del presidente del país, Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense. El ingreso de tropas rusas fue autorizado con el voto de 78 legisladores sandinistas y sus aliados, de los 91 diputados que integran el Parlamento. También ratificaron el ingreso por seis meses de personal, naves y aeronaves de ejércitos de Cuba, EE.UU., México, Venezuela y países centroamericanos.

VENEZUELA OPOSICIÓN

Juan Guaidó continuará con actos de calle pese a agresiones recientes

Caracas. El opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este martes que continuará haciendo actos de calle en Venezuela pese a las agresiones sufridas en los últimos dos sábados, cuando recibió insultos, empujones y golpes durante visitas a los estados Zulia y Cojedes, en el oeste del país. "No habrá amenaza ni instigación que nos saquen de cumplir con nuestro deber (...) No nos van a sacar de la calle (...) porque entendemos bien nuestra responsabilidad", dijo el exdiputado en una conferencia de prensa, en la que instó a los venezolanos a esperarlo "en cada rincón del país".

CHILE CONTAMINACIÓN

Al menos 60 menores intoxicados tras nuevo vertido en el "Chernóbil chileno"

Santiago de Chile. Al menos 60 menores de edad sufrieron este martes síntomas de intoxicación por un nuevo episodio de emisión de gases en la localidad de Quintero, una zona conocida como el "Chernóbil chileno" desde que en 2018 un vertido de químicos dejó 1.700 afectados. El alcalde del municipio, Mauricio Carrasco, reportó a medios locales que los afectados son mayoritariamente alumnos de colegios y jardines infantiles de la ciudad costera, donde se encuentran emplazadas más de 15 industrias, entre termoeléctricas, petroleras y plantas de tratamiento de cobre.

EEUU TIROTEO

Un niño y tres adultos mueren en un tiroteo en un apartamento en Florida

Miami (EE.UU.). Cuatro personas, una de ellas un menor de edad, murieron este martes en un aparente caso de "asesinato-suicidio" en una vivienda de la localidad de Casselberry, al norte de Orlando, en la región central de Florida (EE.UU.), según informaron las autoridades. Después de recibir una llamada al número de emergencias, los agentes del Departamento de Policía de Casselberry (CPD) hallaron a cuatro personas con heridas de bala dentro de un apartamento de la urbanización Coawood Court.

EEUU MÚSICA

El grupo BTS anuncia una separación temporal

Los Ángeles (EE.UU.). Los integrantes del grupo surcoreano BTS, máximos representantes del fenómeno musical K-Pop, anunciaron este martes su separación temporal tras nueve años de carrera conjunta con el fin de centrarse en sus carreras individuales. "Vamos a tomar una pausa ahora", afirmó Suga, uno de los miembros de la banda, durante una conversación con sus compañeros que fue transmitida por YouTube como parte de las celebraciones del BTS FESTA, un evento anual dedicado a sus fans.EFE

nch-cd