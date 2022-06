Martes, 14 de junio de 2022 (04.00 GMT)

==============

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN

Los puentes a Severodonetsk, destruidos según autoridad ucraniana

Kiev. La totalidad de los puentes a Severodonetsk han sido destruidos y, aunque la ciudad ucraniana no está bloqueada completamente, no es posible la evacuación de civiles, informó el jefe de la Administración Militar de la región de Luhansk, Serghiy Hayday. La población que sigue en la ciudad sobrevive "bajo condiciones infrahumanas", prosiguió el responsable militar de esa región del este de Ucrania, según recoge el portal Ukrinform. Las grandes pérdidas de las tropas rusas, que según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, superarán próximamente las 40.000 bajas, obligan al mando ruso a enviar refuerzos a Ucrania e implicar nuevos grupos tácticos en su afán de tomar el Donbás.

DONBÁS

Zelenski denuncia el bloqueo informativo y "civilizacional" de Rusia

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes el bloqueo informativo, e incluso "civilizacional", del ejército ruso y pidió que se comunique a los habitantes del sur ocupado que "habrá liberación", aunque admitió que en la batalla en el Donbás el "precio es aterrador". "Debemos entender que los ocupantes mantienen el territorio ocupado no solo en un bloqueo de información. Yo lo llamaría un bloqueo civilizacional", dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno, emitido por la web presidencial.

ALEMANIA

Zelenski insta a Scholz a "decidirse" y ayudar a su país con armas pesadas

Berlín. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apremió este lunes al canciller alemán, Olaf Scholz, a "decidirse" y a suministrar a su país el armamento pesado que necesita para hacer frente a la ofensiva rusa y vencer al ejército invasor. "Necesitamos del canciller Scholz la seguridad de que Alemania apoya a Ucrania. Él y su Gobierno deben decidirse", afirmó el líder ucraniano en declaraciones a la televisión pública ZDF, donde achacó a Berlín "titubeos" a la hora de hacer efectivos los suministros comprometidos.

FINLANDIA

Presidente finés acusa a Rusia de usar armas de destrucción masiva en Ucrania

Helsinki. El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, acusó este lunes a Rusia de usar armas de destrucción masiva en Ucrania y alertó de una "escalada vertical" del conflicto debido al empleo de armamento cada vez más pesado por ambas partes. "Rusia ha comenzado a usar armas muy poderosas, bombas termobáricas que, de hecho, son armas de destrucción masiva", dijo Niinistö durante las conversaciones de Kultaranta (la residencia presidencial de verano en la ciudad de Naantali), que este año se centran en la seguridad europea.

R.UNIDO IRLANDA DEL NORTE

R.UNIDO

Londres materializa una ley para ignorar partes del acuerdo del Brexit

Londres. El Gobierno del Reino Unido publicó este lunes el proyecto de ley que le otorgará poderes para ignorar las partes más controvertidas del acuerdo del Brexit en relación a Irlanda del Norte, pese a las advertencias desde diversos ámbitos de que su amenaza puede violar la legislación internacional. El primer ministro británico, Boris Johnson, que firmó el pacto con la Unión Europea (UE) en 2019 y lo defendió entonces como un arreglo "estupendo", en particular "para Irlanda del Norte", cree ahora que genera demasiados problemas, por lo que ha tratado de negociar cambios desde que entró en vigor, hace 18 meses.

UE

Bruselas rehúsa negociar protocolo Irlanda y avisa de consecuencias a Londres

Bruselas/Washington. La Comisión Europea rechazó este lunes de plano renegociar el protocolo irlandés del acuerdo del Brexit, como le exige el Reino Unido, y advirtió de represalias contra este país si procede con la tramitación de la legislación para desactivar partes de ese protocolo de manera unilateral. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, instó a su homóloga británica, Elizabeth Truss, a negociar con la UE una solución a las discrepancias sobre el protocolo norirlandés contenido en el brexit.

ARGELIA FRANCIA

Francia contacta con Argelia en plena crisis con España y choque con la UE

Argel. La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, que dijo conceder "gran importancia a las relaciones entre socios en el espacio Mediterráneo que están de acuerdo con la legalidad internacional", informó el Ministerio de Argelia. Los contactos de Francia con Argelia, en plena crisis diplomática con España y tras la intervención de la Unión Europea, siguen a la visita este lunes en Argel de la viceministra alemana de Exteriores, Katja Keul, con la que se abordó "la consolidación de la asociación entre Argelia y la UE".

EEUU VENEZUELA

Senador de EE.UU. pide una "alerta roja" de la Interpol para detener a Maduro

Miami (EE.UU.)/ Caracas. El senador estadounidense Marco Rubio pidió este lunes al fiscal general del Estado, Merrick B. Garland, que solicite a la Interpol la emisión de una "alerta roja" para la búsqueda y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien realiza desde hace días una gira internacional. "Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas para usar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos. En el interés de la seguridad nacional estadounidense y de la estabilidad regional, Maduro debe ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo venezolano", escribió el senador por Florida en su carta. En Caracas, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo poco después que Venezuela tiene "elementos" para solicitar a la Interpol una "alerta roja" contra el senador estadounidense Marco Rubio.

BRASIL DESAPARECIDOS

Policía niega hallazgo de cuerpos en Amazonía y aumenta angustia en Brasil

Río de Janeiro. Versiones contrapuestas sobre el paradero del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y del indigenista brasileño Bruno Pereira Araújo aumentaron este lunes la angustia e incertidumbre en Brasil, cuando se cumplen ocho días de la desaparición de ambos en una de las regiones más remotas de la Amazonía. El hallazgo de dos cuerpos en la región del Valle do Javari, donde Phillips y Araújo fueron vistos por última vez, fue comunicado por familiares del periodista al diario The Guardian y a la televisión brasileña Globo, tras ser contactados por fuentes diplomáticas. La información fue desmentida posteriormente por el Comité de Gestión de Crisis creado para coordinar las búsquedas, así como por asociaciones indígenas que ayudan a rastrear la zona.

CUBA JUICIOS

Fiscalía cubana confirma que hay 297 personas con sentencia firme por el 11J

La Habana. La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó este lunes de que hasta el momento los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio (11J). El 78 % de los sancionados (297) obtuvo penas de hasta 25 años de prisión, según informó la FGR en una nota de prensa difundida este lunes por la prensa oficial. Entre los condenados hay jóvenes de entre 16 y 18 años. La edad mínima penal en Cuba es de 16.

EEUU CAPITOLIO

Trump ignoró la verdad y prefirió escuchar a un Giuilani ebrio, según testigos

Washington. El expresidente de EEUU Donald Trump ignoró repetidamente el consejo de sus asesores la noche electoral y decidió escuchar al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que estando ebrio le recomendó que se proclamara vencedor sin esperar a que terminara el conteo de votos. Así lo declararon varios testigos en entrevistas grabadas que fueron reproducidas este lunes en una audiencia del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

MERCADOS COYUNTURA

Varapalo para las bolsas de todo el mundo por temor a una recesión

Madrid/Nueva York. Las principales bolsas de todo el mundo, con Wall Street a la cabeza, vivieron este lunes una jornada negra de caídas generalizadas por encima del 2 %, debido al temor de que la alta inflación provoque una desaceleración de la economía y, en definitiva, una recesión. Las plazas europeas cayeron una media del 2,5 %, afectadas por el pesimismo reinante este lunes en la bolsa de Nueva York. El índice S&P 500, formado por las principales empresas cotizadas, entró en el mercado bajista a causa de la preocupación por la elevada inflación en EEUU y un posible encarecimiento del precio del dinero que pueda decidir la Reserva Federal este miércoles.Por su parte, la Bolsa de valores australiana (ASX) retrocedió este martes un 5 % en su apertura.

