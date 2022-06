Londres dice que no hay razón para que la UE rechace la ley sobre Irlanda del Norte

FOTO DE ARCHIVO: Un rótulo cerca de los edificios del Parlamento de Stormont en Belfast, Irlanda del Norte, 13 de junio de 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

LONDRES, 14 jun (Reuters) - Reino Unido dijo el martes a la Unión Europea que no había razón para su reacción negativa al plan de Londres de anular algunas normas comerciales post-Brexit para Irlanda del Norte, después de que Bruselas amenazara con emprender acciones legales.

Reino Unido publicó el lunes una normativa que eliminaría los controles y desafiaría el papel que desempeña el tribunal de la Unión Europea en la región. Dice que su plan es legal, pero Bruselas cree que cualquier cambio unilateral puede violar el derecho internacional.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, advirtió que la UE estudiaría la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos de infracción contra Reino Unido. También podría multar al país y, en última instancia, revisar los términos de su acuerdo de libre comercio.

A la pregunta de por qué el Gobierno se arriesga a una guerra comercial en plena crisis del coste de la vida, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, declaró a Times Radio: "Nuestra solución no perjudica a la UE. Seguimos protegiendo el mercado único".

"Así que no hay absolutamente ninguna razón para que la UE reaccione de forma negativa a lo que estamos haciendo. He sido muy clara en mi preferencia por una solución negociada, pero en ausencia de ésta, simplemente no podemos permitir que la situación se desvíe".

