La huelga en Corea del Sur interrumpe envíos clave para la fabricación de chips

Miembros del sindicato Cargo Truckers Solidarity participan en una protesta frente a una fábrica de Samsung Electronics en Gwangju, Corea del Sur, 14 de junio de 2022. REUTERS/Yonhap

Por Byungwook Kim y Joyce Lee

SEÚL, 14 jun (Reuters) - Una huelga de una semana de camioneros en Corea del Sur ha interrumpido los envíos a China de un agente de limpieza clave utilizado por los fabricantes de chips semiconductores, dijo el martes la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA).

Se trata de la primera señal de que la huelga está afectando la cadena de suministro global de producción de chips, y ya le ha costado a la industria de Corea del Sur más de 1200 millones de dólares en pérdidas de producción y entregas sin completar.

KITA dijo que una empresa coreana que produce alcohol isopropílico (IPA), un químico utilizado en la limpieza de placas de chips, afronta dificultades en el envío a una empresa china que a su vez suministra placas a los fabricantes de chips.

Unas 90 toneladas del material, o el equivalente a una semana de envíos, se han retrasado, dijo el organismo comercial en un comunicado.

El documento corregía una versión anterior según la cual la producción se había interrumpido y aclaró que la empresa china no suministra placas a Samsung Electronics Co Ltd. para sus operaciones de producción de chips en China.

También tienen dificultades debido a la huelga los envíos de IPA por parte de una importante empresa petroquímica de Corea del Sur desde su planta en la ciudad portuaria de Yeosu.

Solo se está permitiendo el paso de una "cantidad esencial", dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió permanecer anónima y se negó a identificar a la empresa debido a la delicadeza del asunto.

El sindicato de camioneros, que protesta contra el aumento de los precios del combustible y exige garantías de salario mínimo, prometió continuar la huelga después de cuatro rondas de conversaciones con el Gobierno que no lograron dar con una solución.

En un comunicado publicado el martes, también condenó al Ministerio de Transporte por no estar "ni dispuesto a hablar ni capaz de resolver la situación actual".

Los analistas esperan que el impacto de la huelga en los fabricantes de chips nacionales sea limitado y dicen que tanto Samsung como el segundo fabricante de chips de memoria más grande del mundo, SK Hynix, por lo general disponen de tres meses o más de inventario de materiales.

"Ambos aumentaron drásticamente el inventario desde que Japón restringió las exportaciones de material de chips en 2019 y señaló el problema", dijo Ahn Ki-hyun, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Corea.

