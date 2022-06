Jordan y Kobe, la inspiración de Tchouaméni

Madrid, 14 jun. Dos leyendas de la NBA como Michael Jordan y Kobe Bryant, que hicieron historia del baloncesto con su juego y su hambre de éxito, son fuente de inspiración diaria del centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, el nuevo jugador del Real Madrid que apuntó a dos deportistas que le inspiran como referentes en su presentación.

Amante del estudio del juego y la mejora constante, Tchouaméni desveló en su presentación uno de sus secretos a la hora de motivarse. Jordan y Kobe, dos jugadores que marcaron la historia en la NBA y la selección estadounidense de baloncesto, son grandes referentes del joven futbolista de 22 años.

No había nacido prácticamente cuando ellos marcaban una época del deporte, pero recupera vídeos del pasado para motivarse. "Intento inspirarme en la cultura estadounidense, en el baloncesto de Kobe Bryant y Michael Jordan", desveló.

"Veo vídeos suyos en Youtube, son leyendas del deporte que siempre daban todo lo que tenían y mejoraban su juego para llegar al máximo sin descansar en ningún momento ni pensar que, dando el mínimo, se pueden conseguir éxitos. Así hago en mi día a día, intento dar el máximo en cada entrenamiento y eso voy a hacer en el Real Madrid también", añadió.

Es la mentalidad que mostró en sus primeros momentos como jugador madridista Aurélien Tchouaméni, mentalizado del salto de calidad que da en su carrera y la lucha que le espera para seguir creciendo en un club de tanta exigencia.

"Es un desafío, pero no puedo pensar en si voy a jugar o no, tengo que pensar en los entrenamientos y si juego o tengo minutos, no creo que haya problema para ir al Mundial con Francia. Tal vez, en otros equipos tenía la garantía de jugar más minutos que en el Real Madrid en el presente, pero es un desafío que quiero superar", aseguró mostrando una mentalidad trabajada. EFE

rmm/og