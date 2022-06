El Papa Francisco dice que rechaza la distinción entre "buenos y malos" en guerra de Ucrania -diario

FOTO DE ARCHIVO. El Papa Francisco dirige la oración del Ángelus desde su ventana, en el Vaticano. 12 de junio de 2022. Vatican Media/­Handout vía REUTERS

ROMA, 14 jun (Reuters) - El Papa Francisco rechazó la distinción entre "buenos y malos" en la guerra de Ucrania, según el diario La Stampa, que informó de la conversación del pontífice con los editores de las revistas culturales europeas de los jesuitas.

A la pregunta de si estaba a favor del presidente ruso, Vladimir Putin, el Papa respondió: "No, no lo estoy, simplemente me opongo a reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos".

El Papa Francisco espera reunirse con el Patriarca Kirill de la Iglesia ortodoxa rusa en septiembre en Kazajistán, añadió.

(Información de Francesca Piscioneri; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)