Críticas en Ecuador de diversos sectores a detención de dirigente indígena

Quito, 14 jun. Diversos sectores, especialmente de izquierda, han expresado su rechazo a la detención la noche pasada del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, en un operativo policial en la provincia andina de Cotopaxi.

El movimiento de la Revolución Ciudadana, leal al expresidente Rafael Correa (2007-2017), enmarcó la acción policial en una "persecución" del liderazgo indígena.

"La Revolución Ciudadana expresa su rotundo rechazo a la detención ilegal de Leonidas Iza por parte del Gobierno de Guillermo Lasso. Le recordamos que la protesta es un derecho de los pueblos", reza un mensaje de este movimiento político.

En él pide al mandatario ecuatoriano que, "en lugar de reprimir y perseguir a los dirigentes indígenas, trabaje". y exhorta a los organismos de derechos humanos a "estar atentos a la sistemática vulneración de derechos humanos en Ecuador.

Por su parte, el excandidato presidencial por el movimiento plurinacional Pachakutik en los comicios de 2021 Yaku Pérez, manifestó en un video que "el pueblo está cansado de tantas injusticias" y que era "inaudito" que "Guillermo Lasso manda a detener a los dirigentes con la velocidad increíble".

Cuestionó que esa misma celeridad no se cumple cuando se trata de encarcelar "a los jefes de los narcos, a los jefes de la delincuencia, a los que roban en las calles, a los delincuentes de cuello blanco".

Ataviado con un poncho granate y un sombrero, vestimenta que asemejaba la que suele llevar el propio Iza, el excandidato insistió en que la protesta social iniciada el lunes y convocada principalmente por la Conaie "es porque no hay cupos en las universidades para los jóvenes, porque los campesinos no tienen créditos, no tienen subsidios, esta protesta es porque sigue subiendo el aceite, la gasolina".

Remarcó que "la protesta es un acto de resistencia legítima del pueblo que ya no aguanta más, apenas está sobreviviendo", dijo antes de asegurar: "Señor Lasso, usted solo está cavando su tumba, todavía tiene tiempo de reflexionar".

Movimientos sociales han llamado a sus seguidores a manifestarse hoy frente a la Unidad de Flagrancia en el norte de Quito, donde presuntamente se encuentra retenido Iza para expresar su rechazo a la medida. La zona amaneció fuertemente acordonada y rodeada con verjas y un gran despliegue policial.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó en la mañana de que conoció de la detención de Iza por medio de las redes sociales, pero apuntó que pasadas las 09.00 hora local (14:00 GMT) "el mencionado ciudadano no ha sido puesto a órdenes de esta institución".

Añadió que tampoco ha recibido el parte policial respectivo para conocer los detalles que habrían motivado su detención.

Anotó que la fiscal general, Diana Salazar, emitió directrices a los fiscales provinciales para que coordinen procedimientos y acciones con las autoridades correspondientes, "con el objetivo de evitar detenciones ilegales o arbitrarias".

Y ante la retención de un agente fiscal de la provincia de Cotopaxi, por parte de integrantes de la comunidad de Jatarishun (en Saquisilí), cuando se dirigía a sus labores diarias en la ciudad de Latacunga, la Fiscalía solicitó a la Policía que "garantice la seguridad de los servidores institucionales en todo el territorio nacional" para que puedan continuar con sus actividades.

La Coneie denunció este martes la detención de su presidente y ha convocado a una rueda de prensa en un punto donde ha establecido una medida de hecho en la localidad conocida como Shell, en la provincia amazónica de Pastaza.

El presidente de Ecuador informó anoche de arrestos por actos vandálicos ocurridos en la protesta nacional contra su Ejecutivo.

Sin nombrar explícitamente a Iza, Lasso anunciaba minutos después en un breve mensaje a la nación que "se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales de estos actos violentos".

"Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos", afirmó Lasso, de tendencia conservadora.

El primer día de las protestas convocadas por la Conaie contra el Gobierno comenzaron con una serie de cortes de carreteras, principalmente en las provincias andinas de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Bolívar, Chimborazo y Pichincha, cuya capital es Quito, así como en la amazónica provincia de Pastaza.

"Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano", señaló Lasso en su mensaje.

Aunque el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de diálogo, también ha advertido que no iba a permitir una ola de protestas con altercados violentos como los que paralizaron al país en octubre de 2019, y en los que Iza fue uno de los dirigentes destacados y procesados por ello, aunque fue amnistiado este año por la Asamblea Nacional. EFE

db/sm/cpy