Alemania golea a Italia, Inglaterra se hunde y Países Bajos sigue firme

Redacción deportes, 14 jun. La cuarta jornada de la Liga de las Naciones deparó este martes una goleada de Alemania sobre Italia (5-2), el hundimiento de Inglaterra, que perdió 0-4 con Hungría y aún no ha ganado, y el paso firme en su liderato del Grupo 4 de Países Bajos, aunque siente el acecho de Bélgica, que venció a Polonia.

Alemania endosó una contundente goleada a Italia, a la que pudo marcar más goles pero cuya relajación en los instantes finales propició que el conjunto transalpino maquillara el resultado con dos tantos de Degnand Wilfried Gnonto y Alessandro Bastoni.

Antes, el combinado germano marcó por medio de Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller y Timo Werner por partida doble.

Pese a su goleada Alemania no logró situarse líder del Grupo 3 porque Hungría también quiso celebrar su particular fiesta y le endosó una dolorosa derrota a Inglaterra, que aún no ha ganado en cuatro partidos y su único bagaje positivo son dos puntos en cuatro partidos.

Un doblete de Roland Sallai y otros dos tantos de Zsolt Nagy y Dániel Gazdag destaparon las carencias del combinado inglés que dirige Gareth Southgate, que, pese a tener un 66% de posesión se vio sobrepasada en todos los aspectos por el equipo húngaro.

A falta de dos jornadas el Grupo 3 está liderado por Hungría con 7 puntos, seguido de Alemania con 6, Italia con 5 e Inglaterra con 2.

En el Grupo 4 Países Bajos sigue con paso firme pese a que sufrió para ganar y tuvo que esperar al tiempo añadido para certificar su victoria.

Noa Lang y Cody Gakpo adelantaron a la selección dirigida por Louis Van Gaal, pero Gales igualó la contienda con un tanto de Brennan Johnson en la primera mitad y otro de Gareth Bale, de penalti, en el minuto 92. En la siguiente jugada, la última del partido, sentenció Memphis Depay.

En el otro partido del grupo Bélgica ganó a Polonia (0-1) con un solitario tanto de Michy Batshuayi a los 16 minutos. El dominio que demostró el equipo de Roberto Martínez, que creyó tener la victoria en el bolsillo ante el escaso bagaje ofensivo del equipo polaco, estuvo cerca de costarle un disgusto cuando casi al final Swiderski estrelló un balón en un poste.

Países Bajos lidera el Grupo 4 con 10 puntos, tres más que Bélgica, a la que se enfrentará la próxima jornada. Tercera queda Polonia con 4 y Gales con 1 a falta de dos jornadas.

Las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones se disputarán del 22 al 27 de septiembre y la semifinales por el título, a las que accederán los ganadores de los cuatro bloques de la Liga A, se disputarán en la sede que decidirá la UEFA el 14/15 de junio de 2023. La final y el tercer puesto el 18 de junio.

En la Liga B, en el Grupo 1, Ucrania e Irlanda empataron (1-1). Se adelantó el combinado irlandés por medio de Nathan Collins y empató Artem Dovbyk.

El liderato lo ostenta Ucrania con 7 puntos, uno más que Escocia, que tiene 6 y un partido menos. Tercera es Irlanda con 4 y cuarta Armenia con 3.

En el Grupo 3 de la Liga B, Bosnia y Herzegovina ganó 3-2 a Finlandia y afianza su liderato con 8 puntos, uno más que Montenegro, que se impuso 0-3 a Rumanía.

En la Liga C, en el Grupo 1, Turquía refrendó su liderato con 12 puntos y pleno de victorias con un triunfo (2-0) ante Lituania, que se queda colista sin puntuar en cuatro jornadas. Segunda con 7 puntos es Luxemburgo, que empató (2-2) con Islas Feroe y se queda con 4.

Por último, el único partido de la Liga D fue el del Grupo 1 entre Liechtenstein, colista, y Letonia (0-2), líder con 12 puntos, cinco más que Moldavia. EFE

