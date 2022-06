Agricultores murcianos piden en Bruselas un "anillo ambiental" para Mar Menor

Bruselas, 14 jun. Agricultores murcianos acudieron hoy al Parlamento Europeo (PE) para plantear a eurodiputados una batería de medidas que permitan crear un "anillo protector ambiental" para el Mar Menor, una solución que consideran "definitiva y a corto plazo" para frenar el deterioro de la laguna salada más grande de Europa.

Representantes de la Fundación Ingenio, entidad que engloba al 85 % de los agricultores del Campo de Cartagena, aseguraron que el mal estado del Mar Menor no es únicamente un asunto local o nacional, sino internacional, debido a que Murcia, según los ponentes, constituye la "huerta de Europa" por ser "potencia mundial" en industria agroalimentaria.

En un encuentro al que asistieron los eurodiputados Juan Ignacio Zoido (PP) y Margarita de la Pisa (Vox), la directora de la fundación, Natalia Corbalán, consideró "fundamental" exponer el problema en Bruselas para que la voz de los agricultores se escuche en las instituciones comunitarias y poder, en última instancia, activar soluciones "cuanto antes".

"Nuestra enorme preocupación por el estado del Mar Menor nos trae hoy aquí para compartir y amplificar este mensaje y que pueda llegar a las mesas donde se dirige el futuro de todos los europeos", explicó Corbalán, quien también criticó el "abandono institucional" y el "uso político" que, en su opinión, se hace en España de esta cuestión.

Los agricultores alertaron de que los vertidos "alarmantes" de aguas residuales a la laguna son "causa indispensable" para la mortandad de peces, un hecho demostrado, según los ponentes, por un estudio del grupo Agroingenieros por el Mar Menor.

Entre los factores que inciden en el deterioro del Mar Menor, apuntaron la falta de planificación urbanística, el sistema de depuradoras, la gestión de los vertidos urbanos, las playas artificiales o los puertos deportivos, entre otros.

Ante esta situación, los agricultores plantearon la creación de un "anillo protector ambiental", una propuesta de solución basada en un principio de economía circular que integraría las medidas "urgentes" que consideran que necesita la laguna antes de que sea "demasiado tarde".

Dicho anillo contiene tres ejes de acción: una serie de actuaciones para evitar los vertidos al Mar Menor por vía superficial, un conjunto de medidas para gestionar adecuadamente el acuífero cuaternario y un programa de promoción de buenas prácticas agrícolas.

En un coloquio celebrado tras la presentación de la propuesta, Zoido reivindicó la importancia del Mar Menor como uno de los "mayores patrimonios ecológicos" de Europa que, al igual que el parque de Doñana, constituye, en sus palabras, un "motor económico" que se debe defender.

A este respecto, sostuvo que la sostenibilidad medioambiental es inconcebible sin sostenibilidad económica y argumentó que todavía existen herramientas, tecnología e innovación capaces de corregir el deterioro de la laguna antes de que el entorno "muera por inanición".

"Me consta la preocupación que hay en el sector agrícola por ser de los primeros interesados en que se preserve la sostenibilidad del Mar Menor. Porque si el Mar Menor no es sostenible, no es sostenible la agricultura que está en el entorno", aseveró el eurodiputado popular.

Por su parte, de la Pisa calificó de "falacias" las críticas que vinculan la agricultura intensiva con la contaminación de la laguna y, en este sentido, subrayó la obligación de proponer soluciones frente a las "retóricas simplonas" que culpan a este sector de "todos los males de la sociedad".

La europarlamentaria de Vox lamentó que la catástrofe medioambiental de la laguna sea una "realidad dramática" con implicaciones socioeconómicas y acusó a las sucesivas administraciones nacionales y regionales, carentes -a su juicio- de "visión estratégica", de haber sido "incapaces" de poner en marcha las infraestructuras necesarias para solucionarla.

"Esta situación tiene muchos responsables, empezando por las diferentes administraciones que no han sabido o no han querido invertir en el proceso de degradación del Mar Menor tras cuarenta años de inacción (...) Unos y otros han ido asumiendo la retórica de las ONG ecologistas sin escuchar a los sectores afectados", sentenció de la Pisa. EFE

