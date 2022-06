SpaceX recauda US$1.680M; no alcanza objetivo de financiamiento

(Bloomberg) -- SpaceX, de Elon Musk, recaudó US$1.680 millones en nueva financiación, menos de lo que había ofrecido a inversionistas por una participación en la empresa de cohetes y satélites.

Space Exploration Technologies Corp., con sede en Hawthorne, California, vendió acciones a un grupo de 74 inversionistas ofreciendo US$1.720 millones en acciones, dijo la compañía en un comunicado regulatorio el lunes.

SpaceX estaba en conversaciones para recaudar fondos y llegar a una valoración de US$125.000 millones, reportó Bloomberg en mayo. La ronda sería un salto desde una valoración anterior de alrededor de US$100.000 millones alcanzada en una ronda el año pasado.

Se espera que los fondos adicionales ayuden a SpaceX a construir su constelación de satélites Starlink, completar su nave espacial y cohete de carga pesada Starship de próxima generación y continuar reclutando talento en ingeniería aeroespacial en una industria competitiva.

