Precios de propiedades caen en EEUU y Europa debido a inflación

(Bloomberg) -- Los mercados inmobiliarios de Estados Unidos y Europa están experimentando una variación a la baja en los precios a medida que los compradores se alejan, según el director global de inversiones de Hines, uno de los inversionistas inmobiliarios de capital cerrado más grandes del mundo.

Los precios han caído entre un 5% y un 10% en comparación con el año anterior en algunas zonas, según David L. Steinbach, y Europa sigue la trayectoria de EE.UU. “Creo que nos esperan unos meses difíciles”, sostuvo. “Este año va a ser de aguas agitadas”.

Las empresas están reexaminando sus planes de expansión a la luz de los mayores costos, dijo Steinbach en una entrevista en Abu Dabi. El aumento de las tasas de interés se traduce en mayores costos de financiación, lo que reduce aún más la demanda, añadió.

“Sin duda, el aumento de la inflación se está dejando sentir en el sector inmobiliario privado”, dijo Steinbach.

El sector inmobiliario puede ofrecer una cobertura contra la inflación, ya que algunos contratos de arrendamiento están indexados para tener en cuenta el aumento de los precios. Pero más de una década de tasas bajísimas y retorno anémicos en los mercados de bonos hicieron subir los precios a niveles récord en muchas zonas, haciéndolas vulnerables al aumento de los costos de endeudamiento.

Hines, con sede en Houston, Texas, administra alrededor de US$90.000 millones en activos inmobiliarios y está presente en 27 países. Steinbach estuvo en Abu Dabi reuniéndose con algunos inversionistas de sus fondos, con los que también se asocia en proyectos.

El mercado de oficinas ha sido el más afectado en EE. UU., según Steinbach, y la demanda de viviendas de alquiler también comienza a disminuir. “Algunos patrocinadores están teniendo problemas para obtener financiamiento, por lo que solo eso reduce el conjunto de ofertas”, dijo.

