Nacionales: Strasburg va de nuevo a lista de lesionados

WASHINGTON (AP) — El derecho de los Nacionales de Washington Stephen Strasburg se dirige nuevamente a la lista de lesionados después de sentir molestias tras una sesión de bullpen.

Strasburg tiene apenas una apertura esta temporada, su primera desde que se sometió a una cirugía en el hombro el año pasado.

El derecho de 33 años estaba programado para abrir el encuentro del martes por la noche contra los Bravos de Atlanta. En su lugar, el manager Dave Martinez anunció antes del partido del lunes que Strasburg volvería a la lista de lesionados por una molestia no especificada.

“Hizo bullpen. Al otro día no se sintió bien”, dijo el manager. “Esperábamos que fuera algo que se le quitara. No fue el caso. Hoy lo enviamos a una resonancia magnética. Aún no tenemos los resultados”.

Strasburg, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2019, firmó un contrato por siete años y 245 millones de dólares para mantenerse en Washington después de su temporada de campeonato. Desde entonces tiene únicamente ocho apariciones con foja de 1-4 y 6.89 de efectividad. En su carrera presume registro de 113-62 con 3.24 de carreras limpias y tres viajes al Juego de Estrellas.

Fue el derrotado la noche del jueves en Miami al permitir siete carreras y ocho hits en cuatro entradas y dos tercios. Ponchó a cinco y regaló dos bases por bolas. Strasburg tuvo tres salidas de rehabilitación en ligas menores antes del partido del jueves.

“Dijo que se sintió bien después del juego”, comentó Martínez. “Dijo que sus piernas se sintieron fatigadas, que es normal. Fuera de eso, dijo que se sintió bien”.