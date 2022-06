Miami acoge el encuentro de comunidades mexicanas LGBTQ+ en el exterior

Miami, 13 jun. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consulado General de México en Miami realizan por primera vez en Estados Unidos desde este lunes el encuentro presencial de comunidades mexicanas LGBTQ+ en el exterior en el que dialogan sobre "los retos, avances y derechos de las comunidades LGBTQ+" migrantes.

El evento, cuya primera edición se realizó de manera virtual, tiene lugar en la sede del Consulado General de México en Miami, y fue organizado con motivo del Mes del Orgullo LGTBQ+, anunció en redes sociales Jonathan Chait Auerbach, cónsul general de México en Miami.

"Queremos aprovechar esta oportunidad para consolidar la participación de activistas, organizaciones y personas que están en el servicio público, poder conversar sobre temas relevantes", dijo este lunes a Efe el cónsul.

Sobre los paneles que se desarrollan desde hoy y hasta este martes, el cónsul señaló que la idea es abordar temas que van "más allá" de salud y políticas públicas, como es el caso del arte.

Según el cónsul, participan presencialmente alrededor de 35 personas, "varios de organizaciones locales con las que trabajamos directamente".

La agenda del evento, que también se puede seguir en redes sociales, cuenta con diversas mesas a cargo de especialistas de México y Estados Unidos, además de organizaciones como LGBTQ+ AdvisoryBoard, y líderes comunitarios LGBTQ+ de México, como Alex Orué, de It Gets Better.

El programa de dos días presenta este lunes los paneles "Avances en los derechos de la comunidad LGBTQ+ en las Representaciones de México", "Comunidad Trans en el Exterior", "Los derechos de las familias diversas" e "Inclusión y Seguridad de la comunidad LGBTQ+".

Asimismo, entre otros aspectos, mañana martes se discute sobre "Lenguaje incluyente e inclusión laboral en el exterior para la comunidad", "Turismo LGBTQ+", la "Importancia de la salud emocional y auto-cuidado" y habrá un panel sobre "Cultura Queer".

De acuerdo con un comunicado distribuido por el consulado en Miami, el encuentro contará con la participación virtual del artista mexicano Horacio Franco, la presencia de la diputada federal Salma Luévano Luna y el alcalde de la ciudad estadounidense Del Río (Texas), Bruno Lozano.

Por parte de la Cancillería mexicana, detalla el comunicado, estará el titular del IME, Luis Gutiérrez Reyes; Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, y los cónsules generales en EE.UU. Alberto Fierro Garza (Boston) y Rafael Barceló Durazo (Tucson).

Por su parte, la cónsul de México en Leamington (Canadá), Calva Ruiz, conversará sobre "los importantes avances en los derechos de este colectivo en consulados y embajadas", según confirmó hoy en Twitter.

"Desde que inició (el actual secretario de Relaciones Exteriores) Marcelo Ebrard, siempre ha habido un compromiso LGTBQ+, una de sus prioridades era también la protección de grupos vulnerables, entre ellos este colectivo", señaló el cónsul en Miami.

"Es importante recordar que él (Ebrard) fue el que impulsó el matrimonio igualitario cuando era gobernador del entonces Distrito Federal (DF) de México", puntualizó.

Chait remarcó que "los consulados (mexicanos) se han denominado 'zonas seguras', donde nadie puede ser discriminado por su orientación sexual".

"Nuestros servicios consulares van a la vanguardia", con casamientos de personas del mismo sexo y, en apoyo a las personas transexuales, este colectivo ya puede tener actas de nacimiento de acuerdo "al sexo con el que ellos se identifican", algo que calificó de "cambio de paradigma", expuso. EFE

jip/abm/cpy