La tenista puertorriqueña Mónica Puig anuncia su retiro

San Juan, 13 jun. La tenista Mónica Puig, la primera deportista de Puerto Rico en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, anunció este lunes su retiro.

"Hoy día es un día especial para mí, porque anuncio mi retiro del tenis", expresó Puig, de 28 años, en una entrevista con la periodista venezolana Carolina Guillén, de ESPN, que descargó la deportista en un video en su cuenta de Instagram.

Puig explicó que se retira debido a los problemas físicos que ha sufrido en su hombro derecho en los pasados tres años, que la llevaron a tener cuatro operaciones, pero de las que nunca se pudo recuperar.

La deportista admitió que la decisión de retirarse "es muy difícil", pues durante los pasados dos años intentó regresar a jugar "a mi mejor nivel" haciendo "todo lo posible", incluyendo las cirugías y rehabilitación en su hombro, pero "llegué al momento en el que cuerpo me dijo no más".

"Tuve que tomar esta fuerte decisión de alejarme de las canchas de tenis. Pero, sé que me espera un gran futuro, pero en este momento no será como tenis profesional", abundó.

"Mi cuerpo simplemente no puede competir al mismo nivel que requiere con lo que estamos viendo con jugadores con saques tan potentes, tiros muy fuertes. Mi cuerpo no puede competir a ese nivel", añadió.

Según detalló Puig, la primera persona a quien le dijo que se retiraba fue a su madre, Astrid Marchán, quien la acompañó al Madrid Open, donde cayó en dos sets ante la estadounidense Danielle Collins, la sexta mejor raqueta del mundo.

Ese fue el primer partido oficial de Puig en 19 meses.

"Di todo en la cancha, pero simplemente no podía más", recordó Puig en su entrevista de este lunes.

Tras ese partido, regresó a su residencia con dolor en el hombro derecho, por lo que se sometió a otra prueba, la cual concluyó que se había desgarrado nuevamente el rotador derecho, por lo que necesitaba operarse.

Eso fue el desenlace para dar fin con su carrera.

"Siento que lo di todo. No puedo irme de este deporte sintiéndome mal de lo que hice y en especial para mi país. Era mi meta más grande: ganar una medalla olímpica, pero la hice de oro", rememoró Puig sobre aquel 13 de agosto de 2016 en los Juegos Olímpicos de Río.

"Simplemente tengo que mirar ese momento como el más importante de mi carrera", aseguró Puig, quien dijo que en diciembre de este año se casará con su novio, el también tenista Nathan Rakkit.

A finales de noviembre de 2018, Puig admitió en un acto en Puerto Rico que pensó retirarse del deporte debido a que no pudo manejar la presión social y mediática tras ganar la medalla de oro en tenis femenino en Río'16.

"Ojalá la gente me pueda seguir reconociendo como jugadora, apasionada en la cancha. Siento que era muy humilde, muy humana, por mis 'fans' y toda la gente que me apoyó por todos los años. No es un adiós, sino un hasta pronto", afirmó.

"Puerto Rico, gracias por siempre apoyarme. Por ser mi fuerza y mi hogar. Gracias por traerme tanta alegría y amor. Escuchar nuestro himno en el podio por primera vez en la historia con una medalla de oro, siempre va a ser mi recuerdo más bello de mi vida y carrera", puntualizó Puig en un mensaje escrito en Instagram. EFE

