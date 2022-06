Inversionistas rondan mina de potasa Río Colorado en Argentina

(Bloomberg) -- Posibles inversionistas rondan sobre un proyecto gigante de potasa en la provincia argentina de Mendoza en un momento en que la invasión de Rusia a Ucrania está remodelando el comercio mundial de fertilizantes.

Empresas de Europa, China y las Américas han expresado interés en el proyecto Río Colorado, al tiempo que se espera que las autoridades provinciales llamen a ofertas formales a finales de este año y adjudiquen el contrato a principios de 2023, dijo Emilio Guinazú, director general de PRC SA, que posee el activo.

Las preocupaciones en relación a los envíos de fertilizantes del Mar Negro han exacerbado las persistentes interrupciones relacionadas con la pandemia, lo que ha impulsado mayores aumentos de precios y amenaza el rendimiento de los cultivos. Si bien las inversiones son decisiones de largo plazo, la situación actual ha aumentado la relevancia del proyecto.

“Hay un reajuste en el comercio mundial de fertilizantes y la gente está buscando nuevas fuentes”, dijo este lunes Guinazu en una entrevista en el marco de una conferencia minera en Toronto. “Hay oportunidad”.

La provincia de Mendoza, mejor conocida por sus exportaciones de vino Malbec que por su vasta riqueza mineral, se apoderó de Río Colorado después de años de disputas con Vale SA. La empresa brasileña se retiró en 2013 después de gastar US$2.200 millones en construir casi la mitad de la mina.

Atraer inversiones a Río Colorado 16 años después de que Rio Tinto Group intentara desarrollarlo por primera vez sería una gran victoria en un país donde las onerosas reglas comerciales, incluidos los controles de capital, han asustado en el pasado a inversionistas, sin embargo, recientemente se ha visto un gasto significativo en depósitos de litio argentinos.

Río Colorado tiene el potencial de producir 4,5 millones de toneladas métricas al año, pero esa escala requeriría inversiones ferroviarias para llevar la potasa a un puerto del Atlántico y luego exportarla a mercados como Brasil.

El interés de los posibles inversionistas varía desde un proyecto de 200.000 toneladas hasta un proyecto de 1,5 millones de toneladas, con inversiones estimadas en aproximadamente US$1.000 por tonelada. Mendoza busca encontrar un inversionista que tome una participación mayoritaria y opere la mina.

Las partes interesadas incluyen firmas mineras con operaciones actuales de fertilizantes, mineros que buscan ingresar al negocio de fertilizantes y no mineros con presencia en Argentina, dijo.

Guinazu y las principales autoridades provinciales se reunirán esta semana en Toronto como parte de la conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá. UBS Group AG está asesorando a Mendoza en el proceso de Río Colorado.

“El mercado está caliente y lo estamos viendo”, dijo.

