El madridismo se rinde a la leyenda Marcelo

Madrid, 13 jun. Jugadores actuales del Real Madrid como sus compatriotas Vinícius, Casemiro o Militao, excompañeros como Raúl González, Roberto Carlos, Iker Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Keylor Navas, y madridistas como el piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz, rindieron un bonito homenaje en las redes sociales a Marcelo, que abandona el club blanco tras 16 temporadas.

. Vinícius: "Marcelin! Gracias por todo! Leyenda como jugador con más títulos en el mejor club del mundo. Fue un placer jugar y aprender de ti. Monstruo dentro y fuera. 12 eterno".

. Casemiro: "Hermano, capitán, leyenda. Gracias por todo".

. Thibaut Courtois: "Gracias Marcelo por todo este tiempo juntos, te deseo lo mejor. Eres una leyenda del Real Madrid y del fútbol. Lo mereces!"

. Dani Carvajal: "Llegaste para hacer historia en este club y lo hiciste, algo que está al alcance de muy pocos. Gran jugador y excelente persona. Muchas gracias por todo Marcelo".

. Isco: "Contigo empezó todo querido Marcelo. He visto a pocos jugadores con tu clase, tu magia y tus recursos. Deberías haber sido delantero, pero aun así no te ha ido mal. Lo mejor para ti y tu familia".

. Marco Asensio: "Cómo he disfrutado a tu lado en la banda. Gracias por todo Marce. Eres un crack no solo dentro sino fuera del campo también. Te deseo lo mejor"

. Toni Kroos "Puedo decir que he jugado con el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos".

. Rodrygo: "Una verdadera leyenda. Un ejemplo para todo el grupo. Un amigo! Siempre seré agradecido por todo lo que me enseñó. Se feliz, lo mereces mucho".

. Eduardo Camavinga: "Gracias, leyenda".

. Ferland Mendy: "Leyenda Marcelo, ha sido un honor jugar contigo".

. Dani Ceballos: "El rey, muchas gracias por todo lo que nos diste tanto dentro como fuera del campo".

. Lucas Vázquez: "Qué difícil se me hace despedirme de un amigo como tú Marcelo. Eres y serás siempre un ejemplo de madridismo. Como jugador y como persona. Gracias por todo lo que nos has dado. Ha sido una suerte compartir tantos años vestuario contigo y estoy orgulloso de ver cómo te has convertido en leyenda dentro del mejor club del mundo. Tú más que nadie te lo merecías. Vamos a echarte mucho de menos".

. Militao: "Gracias leyenda. Suerte la mía de tener la oportunidad de disfrutar del fútbol a tu lado, aprender y compartir grandes momentos juntos. Gracias leyenda".

. Fede Valverde: "Fuiste y serás siempre una leyenda para este club. Gracias por poner el pecho por los jóvenes y darnos siempre para delante. Te vamos a extrañar".

. Mariano: "Hasta siempre, leyenda".

. Andriy Lunin: "Marcelo, eres un auténtico ejemplo para todos aquellos que sueñan con las cosas grandes. Gracias por todo, estoy muy feliz por poder conocerte y aprender de ti".

. Toni Fuidias: "Fue un auténtico placer aprender de ti día tras día, gracias leyenda".

. Raúl González: "Gracias, Marcelo!!! Leyenda del Real Madrid. Todo lo mejor para ti y tú familia en el futuro".

. Roberto Carlos: "Han sido muchos años en el Real Madrid, los madridistas te agradecen por todo lo que has hecho con esta camiseta del club. Ahora llega una nueva etapa en tu vida, muchos años de fútbol por delante todavía, mi chaval. Te vamos a seguir aplaudiendo porque eres muy especial. Dios te bendiga 'Chule', siempre te seguiremos. Besos a la familia".

. Iker Casillas: "Llegaste siendo un niño. La de veces que te gritaba "Marcelooooo, bajaaaaa!!!". Gracias por tanto leyenda. Abrazo fuerte amigo y lo mejor para el futuro".

. Cristiano Ronaldo: "Más que un compañero, un hermano que me dio el fútbol. Dentro y fuera de las canchas, una de las mayores estrellas con las que tuve el placer de compartir vestuario. ¡Ve con todo en esta nueva aventura, Marcelo!",

. Fernando Hierro: "Hoy te despides de tu casa y te vas dejando un legado inmenso. Has ganado, nos has hecho disfrutar, has contagiado tu alegría y felicidad. Un beso grande con todas las letras, gracias Marce"

. Keylor Navas: "Leyenda, no hay otra palabra para describirlo. Que Dios lo bendiga siempre! Muchas gracias por tantos momentos compartidos! Pura vida Mae".

. Raphael Varane: "Hermano, muchos recuerdos, muchas batallas juntos! Te deseo lo mejor para ti y tu familia, leyenda".

. James Rodríguez: "Leyenda! Juegas mucho, tú sabes no? Te quiero".

. Enzo Zidane: "Hoy se despide uno de los más grandes que han pasado por este club. Gracias por todo amigo".

. Kiko Casilla: "Gracias Marcelo, eres leyenda! Que placer haber podido jugar contigo"

. Carlos Sainz: "Gracias por todos estos años capi. Eres una leyenda Marcelo. Suerte en tu próximo destino, hasta pronto". EFE

