"Todo esto nos ayuda a crecer", afirma el seleccionador checo Silhavy

El seleccionador checo, Jaroslav Silhavy, se mostró moderadamente satisfecho pese a perder 2-0 con España, este domingo en Málaga, afirmando que este tipo de partidos les ayudan a crecer.

"Hemos jugado un partido grandioso", dijo Silhavy en rueda de prensa, señalando que "hemos estado activos, sobre todo delante, ahí hemos generado ocasiones".

"A partir del segundo gol, ya no ha habido mucha ocasión, pero todo esto nos está ayudando a crecer", afirmó el seleccionador checo.

"La verdad es que tampoco nos ha ayudado jugar tan al final de la temporada, pero los chicos han jugado muy bien", dijo.

"Conocemos la fortaleza del equipo español y del fútbol español, y viendo cómo estaban las tribunas hoy, esperaba que nos presionaran más", dijo Silhavy.

"Así que me ha sorprendido la valentía de mis chicos, es una pena no haber marcado", afirmó el seleccionador checo, que aseguró no estar sorprendido por la derrota de Portugal ante Suiza este domingo en el otro partido del grupo 2 de la Liga A de la Nations League.

"No me parece para nada sorprendente porque Suiza es muy fuerte", aseguró el seleccionador checo, que insistió en que "cada punto para nosotros vale oro" tras terminar la ventana internacional con cuatro unidades.

"Nos iremos preparando para Portugal en casa (en septiembre), aunque es peligroso, los jugadores han visto que somos capaces de crearles peligro", concluyó.

gr/dr