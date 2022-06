Tesla solicitará aprobación para división de acciones de 3 por 1

(Bloomberg) -- Tesla Inc. informó que pedirá a los accionistas que aprueben una división de acciones de tres por uno en su reunión anual de agosto, según una declaración de representación presentada el viernes después del cierre del mercado.

Las acciones subieron un 2,2% en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras conocerse la noticia. La división propuesta en forma de dividendo se produce en medio de una fuerte caída de Tesla, que ha visto cómo sus acciones han tenido un rendimiento inferior al de los mercados generales. La acción ha bajado casi un 35%, en comparación con la caída del 18% del S&P 500.

El fabricante de vehículos eléctricos anunció por primera vez sus planes de una división de acciones el 28 de marzo a través de un tuit que carecía de más detalles. La junta de accionistas se llevará a cabo el 4 de agosto tanto de forma virtual como en Austin, Texas, donde se ubica la sede de la empresa.

La compañía también dijo que Larry Ellison dejará el directorio. El presidente de Oracle Corp. ingresó a la junta de Tesla en diciembre de 2018.

