Mbappé rescata empate para Francia en Liga de Naciones

PARÍS (AP) — Kylian Mbappé ingresó como sustituto y rescató un punto para Francia, que igualó el viernes 1-1 en su visita a Austria dentro de la Liga de Naciones.

Pese al resultado, la selección campeona del mundo y de este torneo sigue en el último puesto de su grupo, con apenas dos puntos en tres fechas.

Les Bleus enfrentan ahora presión, de cara al partido del lunes, en el que estarán obligados a ganar como anfitriones de Croacia, que se impuso por 1-0 en Dinamarca gracias a un tiro corto de Mario Pasalic a la mitad del segundo tiempo.

Los daneses lideran el Grupo 1 con seis unidades, mientras que Austria y Croacia tienen cuatro.

“No ganamos. Nos quedamos con este punto y buscaremos el triunfo el lunes”, dijo Mbappé. “Uno nunca debe estar ansioso, simplemente debe tratar de mejorar”.

El astro del París Saint-Germain, quien se ha recuperado de un golpe en una rodilla, aprovechó un pase de Christopher Nkunku, quien ingresó también en un cambio, y definió combado de zurda al ángulo superior a los 83 minutos.

A sus 23 años, llegó a 27 tantos en partidos internacionales.

Cuatro minutos más tarde, Mbappé sacudió el travesaño luego de combinarse con Karim Benzema y Nkunku.

Francia cerró bien, pero un tiro del mediocampista Matteo Guendouzi en los descuentos fue apagado por el arquero Patrick Pentz.

“Tuvimos demasiadas oportunidades en la segunda mitad. Tuvimos el control del partido pero no fuimos suficientemente eficaces”, dio el técnico Didier Deschamps. “Estos no son los resultados que esperábamos, pero obviamente no estamos en nuestra mejor forma”.

Francia lució frágil en el primer tiempo y quedó en desventaja a los 37 minutos, tras un gol del delantero Andreas Weimann.

La selección austriaca es dirigida por el extécnico interino del Manchester United, Ralf Rangnick.

Sólo los líderes de grupo avanzan a la ronda semifinal. Los colistas descienden.

En las categorías inferiores, el primer lugar de cada grupo obtiene el ascenso.

Dentro de la Liga B, Manor Solomon aportó un doblete en el segundo tiempo e Israel remontó para vencer 2-1 a Albania, con lo cual quedó de líder en el Grupo 2.

Un penal convertido por Armando Broja dio a los albaneses la ventaja en el descuento del primer tiempo, pero Solomon, extremo del Shakhtar Donetsk, respondió con una buena escapada y un tiro desde el costado izquierdo.

Logró el tanto de la victoria a unos pasos de las redes, aprovechando un centro desde la derecha.

En la Liga C, Kazajistán igualó 1-1 en Bielorrusia y lidera el Grupo 3, con un punto de ventaja respecto de Eslovaquia. El extremo Vladimir Weiss anotó en las postrimerías el tanto con el que Eslovaquia se impuso por 1-0 en Azerbaiyán.

Y en la Liga D, Letonia lidera el Grupo 1 con nueve puntos, tras doblegar 4-2 a Moldavia, que es segunda. Fue la tercera victoria consecutiva de la selección letona.