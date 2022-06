El huracán económico de Jamie Dimon está cobrando fuerza

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, puede haber tenido algo de razón cuando advirtió la semana pasada sobre la posibilidad de un huracán económico en el horizonte, en el que las acciones bancarias podrían resultar entre las más afectadas.

El S&P 500 retrocedió este viernes después de que el índice de precios al consumidor de mayo superara todas las expectativas y las cifras de confianza del consumidor cayeran. Si bien las acciones tecnológicas y de consumo discrecional lideraron las caídas, los datos también tuvieron un impacto descomunal en las acciones bancarias.

Los bancos son particularmente sensibles a los retrocesos en el gasto y los préstamos, y a las grietas en el crédito al consumo. Es posible que los prestamistas también necesiten aumentar la cantidad de dinero que reservan para préstamos dudosos. Los cambios en las normas contables podrían obligar a los bancos a separar más dinero antes de lo que podrían haberlo hecho bajo las reglas anteriores, de acuerdo con Alison Williams, analista bancaria sénior de Bloomberg Intelligence.

Todo este dolor potencial podría explicar por qué el Índice KBW Bank cerró con una caída de más del 4% este viernes, el nivel más bajo desde febrero de 2021. El indicador ha perdido un 20% este año, por debajo del rendimiento del mercado en general.

“Este fue un número feo de inflación y planteó preguntas adicionales sobre el impacto de una recesión o desaceleración económica”, dijo en una entrevista telefónica Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo. Agregó que, a diferencia de antes de la crisis financiera mundial, los bancos ahora son relativamente fuertes, debido a una suscripción más estricta, las pruebas de estrés de la Reserva Federal y el alejamiento de los clientes más riesgosos.

La Reserva Federal publicará los resultados de sus pruebas anuales de estrés bancario el 23 de junio a las 4:30 p.m. Es probable que los niveles de reserva y los comentarios sobre la economía sean clave durante la temporada de ganancias bancarias del próximo mes. JPMorgan tiene programado informar los resultados trimestrales el 14 de julio.

