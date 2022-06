Biden mantiene optimismo sobre acuerdos ante críticas en la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el jueves un llamado para que las democracias trabajen juntas y se mostró confiado en poder lograr acuerdos en la Cumbre de las Américas a pesar de sonadas críticas y llamados a reestructurar instituciones regionales.

Los Angeles, 10 Jun 2022 (AFP) - Con una parodia del "Happy Birthday, Mr. President" y "No llores por mí, Argentina", drag queens vestidas como Marilyn Monroe exigieron este jueves a los jefes de Estado de la Cumbre de las Américas que actúen frente al cambio climático.Cinco "Marilyns" y una "Evita" arengaron a los líderes de Estados Unidos, Joe Biden, Canadá, Justin Trudeau, Argentina, Alberto Fernández, Ecuador, Guillermo Lasso y Brasil, Jair Bolsonaro, representados por figuras de cartón de tamaño real en blanco y negro."Es un llamado a la acción para que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau financien la acción climática y de esa manera ayuden al resto de los países de América a recuperarse del impacto del cambio climático", declaró a la AFP en Los Ángeles Óscar Soria, director de campaña de Avaaz, la organización civil global que organizó la protesta.En vez de feliz cumpleaños, Hope, una drag queen, deseó a Biden con voz sensual una "feliz cumbre", pero le recordó que debe pagar el dinero prometido para combatir el calentamiento global y "salvar la naturaleza antes de que desaparezca". Lo importante, declaró Hope a la AFP, es que Biden actúe para impedir que las próximas generaciones "vivan en un planeta sin recursos ni seguridad".Otra pidió a Trudeau "que pague el dinero prometido". "La diversidad del planeta está en sus manos", afirmó a la AFP Pixie Dot, la drag queen que le cantó la serenata.Alberto Fernández, quien tiene un hijo drag queen, tuvo derecho a una doble reprimenda.Una Marilyn le instó a "no arrodillarse" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras que otra drag queen que representaba a Evita le pidió que "no alimente la avaricia" y en cambio exija a los países ricos que paguen su deuda ecológica con las naciones en desarrollo. A Lasso le recordaron que "el bosque no es un campo petrolero" y "será mejor que deje" de "perforar" en el Amazonas.Una Marilyn furiosa llamó la atención a Bolsonaro. "Esto no puede seguir así, no puedes destruir el Amazonas", le dijo cantando."Estamos hablando de un bosque gigantesco en Sudamérica, estamos hablando de uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Y con alguien a cargo que no es consciente de esa responsabilidad", declaró a la AFP.Los organizadores de esta protesta eligieron a Marilyn Monroe, a quien se suele asociar al sexismo, para "subvertir esta idea y empoderar a la comunidad transgénero con un mensaje más poderoso", declaró Soria a la AFP.El calentamiento global es uno de los temas troncales de la Cumbre de las Américas que reúne a la sociedad civil, empresarios y líderes de la región en Los Ángeles.América Latina y el Caribe, una región con inmensos recursos naturales, ha sufrido los embates del calentamiento global, que también perjudica sus actividades económicas. erl/mav/ag