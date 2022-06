Aerolíneas internacionales reanudarán rutas hacia Venezuela

(Bloomberg) -- Las compañías aéreas internacionales están listas para reanudar los vuelos a Venezuela años después de que muchas de ellas se retiraron del país debido a las enormes pérdidas financieras y las restricciones por el coronavirus.

Al menos cinco aerolíneas han señalado que planean comenzar, o reanudar, vuelos a la capital, Caracas, para fin de año, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, incluidas las aerolíneas Air France, Iberia Air y Avianca Group International de Colombia. Las aerolíneas latinoamericanas de bajo costo Wingo y Sky Airline, también manifestaron interés, según el presidente de la asociación, Humberto Figuera.

Las aerolíneas internacionales siguen de cerca las noticias relacionadas con la recuperación económica en Venezuela, y ven oportunidad en eso, dijo Leudo González, presidente de la asociación privada de turismo más grande de Venezuela, Conseturismo. La mayoría de las expectativas están puestas en retomar las conexiones directas con Colombia que, según González, daría un gran impulso al crecimiento que ha tenido el turismo venezolano en lo que va del año.

Avianca, que suspendió los vuelos a Venezuela hace cinco años, contempla reanudar el servicio entre Colombia y Venezuela a finales de año. Esos planes, sin embargo, dependen de la aprobación de los reguladores y garantías sobre los estándares de seguridad en Caracas, según un representante de la empresa en Bogotá.

Los reguladores de aviación de Venezuela han tardado en aliviar las restricciones covid-19, autorizando conexiones a solo un puñado de destinos internacionales, incluso cuando en otras partes de Latinoamérica el tráfico se ha recuperado en gran medida a niveles cercanos a los previos a la pandemia.

El renovado interés de las aerolíneas se produce al tiempo que Venezuela sale de una recesión económica de varios años durante la cual varias compañías detuvieron los vuelos al país, incapaces de obtener ganancia en sus rutas. Actualmente, menos de 10 empresas atienden a Venezuela, frente a las más de 30 de hace una década.

En un viaje internacional para reunirse con aliados esta semana, el presidente Nicolás Maduro dijo que los vuelos directos semanales entre Venezuela e Irán se reanudarían por primera vez en una década y que pronto se lanzaría el servicio directo entre Caracas y Argel. No especificó qué aerolínea volaría esas rutas, pero el Gobierno dijo anteriormente que la aerolínea estatal Conviasa volaría a Teherán.

El mes pasado, Qatar Airlines comenzó a buscar tripulantes de cabina venezolanos, según un anuncio publicado en su sitio web. Las aerolíneas estadounidenses aún no pueden volar a Venezuela debido las sanciones del Departamento del Tesoro.

