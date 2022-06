Guardacostas suecos detectan misterioso derrame en el Mar Báltico

Los guardacostas de Suecia dijeron este jueves que detectaron un derrame de una sustancia desconocida en el Mar Báltico frente a las costas de su país.

El derrame, que cubre una superficie de 77 kilómetros cuadrados de aguas suecas y finlandesas, fue identificado el miércoles en el golfo de Botnia.

"Aún no está claro en qué consiste el vertido, pero no se trata de aceite mineral y por el momento no hay amenaza inmediata de que toque tierra", declaró la guardia costera en un comunicado.

La Comisión Europea aseguró que había cartografiado el derrame con aviones y que también había recogido muestras, y añadió que no puede comentar las medidas que deben ser aplicadas hasta que no se analice el material.

También se abrió una investigación sobre posibles delitos medioambientales.

"Entre otras cosas se está investigando qué barcos han estado en la zona y qué tipo de cargamento han transportado", declaró la guardia costera.

jll/po/pvh/str/mar