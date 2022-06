Empresa estadounidense EnergyX queda fuera de la carrera por el litio en Bolivia

Por Marcelo Rochabrun

8 jun (Reuters) - La empresa estadounidense EnergyX y la argentina Tecpetrol han sido descalificadas de la reñida carrera del litio en Bolivia, según informó el Gobierno, que pretende explotar sus vastos recursos en asociación con una o más empresas extranjeras.

Bolivia posee los mayores recursos de litio del mundo, pero lleva décadas luchando por explotarlos comercialmente. El año pasado intensificó sus esfuerzos ante el aumento de la demanda de baterías para vehículos eléctricos.

Seis empresas siguen compitiendo para conseguir una asociación. Se trata de la rusa Uranium One, el gigantesco fabricante de baterías chino CATL y la estadounidense Lilac Solutions, respaldada por el fabricante de automóviles alemán BMW y la empresa Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates.

Otras empresas chinas son Fusion Enertech, TBEA Co Ltd y CITIC Guoan Group Co.

Ninguna de estas empresas ha explotado hasta el momento el litio a escala comercial.

El gobierno no explicó por qué EnergyX y Tecpetrol habían sido descalificados. El martes dijo que espera anunciar los resultados finales el 15 de junio.

Sin embargo, EnergyX fue quizás la más destacada en la carrera, lanzando un piloto de extracción de litio en el salar de Uyuni, en Bolivia, a principio de año, mientras emitía un anuncio en la televisión boliviana para mostrar su tecnología.

La empresa recientemente contrató a Juan Carlos Barrera para supervisar las operaciones en Sudamérica. Barrera es un antiguo alto ejecutivo de la chilena SQM, uno de los mayores productores de litio del mundo.

EnergyX declinó hacer comentarios sobre el proceso. Tecpetrol no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Bolivia todavía se enfrenta a importantes obstáculos para extraer sus recursos de litio, incluidas las restricciones legales que actualmente impiden a las empresas privadas su extracción.

Sudamérica cuenta con las mayores reservas de litio del mundo, pero Bolivia está por detrás de Chile -el segundo productor mundial- y Argentina, que cuenta con una prometedora cartera de nuevos proyectos.

(Reporte de Marcelo Rochabrun, traducido por Daniel Ramos. Editado por Eliana Raszewski)