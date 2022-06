Economía argentina socava buen desempeño de bonos provinciales

(Bloomberg) -- La tambaleante economía de Argentina está comenzando a socavar los bonos en dólares vendidos por las provincias locales, algunos de los títulos de deuda con mejor desempeño en América Latina este trimestre. Pocos esperan que la presión disminuya pronto.

Los bonos emitidos por la provincia de Córdoba con vencimiento en 2029 han bajado cuatro centavos a alrededor de 66 centavos por dólar desde el máximo del mes pasado, mientras que sus contrapartes de la región vinícola de Mendoza ahora se cotizan a alrededor de 70 centavos, cerca del nivel más bajo desde fines de abril.

Es una historia similar a la de Entre Ríos, Salta y Neuquén a medida que la inflación se acelera y crecen las inquietudes de que el Gobierno central no logre cumplir los objetivos de reservas de divisas establecidos en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso significaría una prolongación de los controles de capital que hacen que las provincias dependan del banco central para obtener dólares, incluso cuando sus industrias locales ven un aumento en las exportaciones de productos básicos.

“Si hay un problema de liquidez externa en el país todas las provincias son vulnerables”, dijo Jared Lou, gestor de carteras de William Blair Investment Management en Nueva York. Además, “las provincias son menos atractivas de lo que eran a principios de año cuando superaron al soberano”.

Los bonos soberanos argentinos con vencimiento en 2030 cayeron a 29 centavos por dólar el miércoles, su nivel más bajo desde que se emitieron en septiembre de 2020. Se espera que la inflación supere el 70% para fin de año, lo que aumenta la presión sobre las autoridades para que limiten la salida de dólares de la economía para controlar el tipo de cambio. Al mismo tiempo, las luchas políticas internas entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner han nublado las perspectivas de la economía antes de las elecciones de 2023.

Toma de ganancias

A medida que aumentan los problemas políticos y económicos, algunos inversionistas están aprovechando las ganancias de este trimestre. Los bonos de Chubut, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba han tenido un retorno de alrededor del 5% o más en ese período, mientras que el índice amplio de Bloomberg para los bonos latinoamericanos ha caído casi un 6,5%.

“Si se tiene una operación ganadora, definitivamente tomaría algunas ganancias y buscaría obtener mejores créditos”, dijo Joaquín Almeyra, operador de renta fija de Bulltick LLC en Miami. “No somos nada optimistas sobre el futuro de la economía argentina para 2022 y 2023”.

Es una opinión común.

“Para los fondos de cobertura que compraron en provincias argentinas y corporaciones muy por debajo de los niveles actuales, mantener algunos de estos bonos puede ser poco atractivo desde una perspectiva de riesgo-recompensa, cuando se pueden obtener rendimientos similares en otros países de mercados emergentes sin el riesgo de Argentina”, dijo Juan Manuel Vázquez, operador de renta fija en la corredora Puente, con sede en Buenos Aires.

Selectividad

Para aquellos que se apegan a los bonos provinciales, la diferenciación es muy importante.

Los bonos respaldados por garantías petroleras en las provincias de Neuquén o Chubut aún pueden ofrecer a los inversionistas buenos retornos con una prima de riesgo más baja, dijo Ramiro Blázquez, jefe de investigación y estrategia de BancTrust en Buenos Aires. También recomienda comprar los pagarés emitidos por las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta.

“Las provincias son la forma más segura de ganar exposición al país”, dijo Blázquez. “No se espera una buena performance fiscal de acá al fin del mandato de Fernández”.

Pueden ser relativamente seguros, pero cualquier ganancia adicional dependerá de la provincia individual.

“Se trata de ser selectivo dentro del universo, en lugar de poner todas las provincias en una sola bolsa”, dijo Alejandro Di Bernardo, estratega de Jupiter Asset Management en Londres. “En términos de acceso a las reservas de dólares para pagar la deuda, al menos por este año los pagos de la deuda son manejables para las provincias”.

