Argentina finaliza primera revisión del FMI; se discuten cambios

(Bloomberg) -- El Gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la primera revisión del acuerdo de financiamiento adicional de la nación por US$44.000 millones, y el banco dijo que el país cumplió con todos los objetivos cuantitativos en el primer trimestre.

Funcionarios del FMI concluyeron la revisión del programa suscrito en marzo y conocido como Servicio Ampliado del FMI, o SAF. Es un paso clave para que la deuda de Argentina reciba más alivio, que en marzo refinanció dinero adeudado al fondo de un programa fallido otorgado al Gobierno anterior en 2018.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la junta ejecutiva del FMI, que se espera que lo discuta en las próximas semanas, dijo el fondo en un comunicado el miércoles por la noche. Una vez que se complete la revisión, Argentina tendría acceso a alrededor de US$4.000 millones.

El personal del FMI y las autoridades argentinas acordaron que los objetivos anuales establecidos en la aprobación del acuerdo se mantendrán sin cambios, específicamente aquellos relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas, indicó el Fondo.

Para tener en cuenta el impacto inicial de las conmociones externas, incluida la guerra en Ucrania y los patrones estacionales de gasto e importación, se propone un cambio en las trayectorias trimestrales intraanuales para el déficit fiscal primario y la acumulación de reservas, manteniendo sin cambios los objetivos del programa anual, agregó el FMI.

El vigésimo segundo acuerdo con el FMI de Argentina ya se enfrenta a dudas de los inversionistas, mientras que los bonos del país continúan cotizándose en niveles de riesgo. Los analistas dicen que será desafiante para el Gobierno cumplir con los objetivos clave para acumular reservas en el banco central e imprimir dinero para financiar el gasto público.

El riesgo de recesión también está aumentando. JPMorgan Chase & Co. proyecta una contracción en el segundo y tercer trimestre de este año. Algunos economistas dicen que acumular reservas podría impedir la capacidad del Gobierno para pagar las importaciones denominadas en dólares que las empresas necesitan para la fabricación y otras actividades que ayudan a impulsar el crecimiento.

