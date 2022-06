Thomas y McIlroy lamentan que la nueva serie LIV haya fracturado el golf

Justin Thomas y Rory McIlroy, dos de los 10 primeros golfistas del ranking mundial, redoblaron el miércoles sus críticas a la nueva serie LIV Golf Invitational, respaldada por Arabia Saudita, lamentando que haya dividido este deporte en su mejor momento.

El estadounidense Thomas, ganador en mayo del Campeonato de la PGA, y el norirlandés McIlroy, campeón de cuatro torneos de Grand Slam, comparecieron ante los medios en la víspera del inicio del Abierto de Canadá en Toronto, que coincide con el torneo inaugural de la serie LIV en Londres.

"Es una pena que vaya a fracturar el juego", dijo McIlroy, número ocho del ranking de la PGA, sobre la nueva competencia. "El juego profesional es el escaparate del golf. Si el público en general está confundido sobre quién juega dónde y qué torneo hay esta semana (...) se vuelve muy confuso".

"Hay que intentar que todo esté más cohesionado y creo que llevaba una trayectoria bastante buena hasta que ocurrió esto", lamentó el ex número uno mundial.

El nuevo circuito, que ofrece un total de 255 millones de dólares en premios en sus ocho eventos de este año, ha reclutado hasta ahora a figuras como los estadounidenses Phil Mickelson y Dustin Johnson y el español Sergio García.

Otros ganadores de torneos 'Major' como Patrick Reed y Bryson DeChambeau se unirían también a la nueva competencia el mes que viene para su primer torneo en Estados Unidos, según avanzaron el miércoles medios de prensa estadounidenses.

En su intervención, McIlroy reiteró su apoyo al circuito PGA y advirtió de los riesgos de decisiones tomadas únicamente por motivos económicos.

"No es algo en lo que quiera participar", subrayó. "No hay nada en mi calendario, ni en mi vida, ni en mis ingresos, ni nada que cambiaría. Cualquier decisión que tomes en tu vida puramente por dinero normalmente no acaba saliendo bien".

- "Estoy decepcionado" -

En las últimas semanas, la PGA advirtió que podría sancionar a aquellos golfistas que participen en la nueva competencia saudí, a lo que algunos de ellos, como Dustin Johnson o Kevin Na, respondieron renunciando al circuito estadounidense.

"Es una lástima", resumió Justin Thomas, sexto del ranking. "La decisión es de ellos, solo me gustaría que no se desmerecieran las cosas que están sucediendo en un circuito que ha existido durante mucho tiempo y que está en una de las mejores posiciones en las que ha estado. Es una decepción que esos chicos no formen parte de ella".

El circuito PGA "ha estado ahí durante mucho tiempo", subrayó Thomas, uno de los mejores amigos de Tiger Woods en la competición.

El propio Woods, según reportaron medios estadounidenses, rechazó una enorme oferta para integrarse en la serie LIV, que encabeza el excampeón australiano Greg Norman.

Thomas expresó también su decepción con los colegas que han elegido el nuevo formato.

"No es que ahora me desagrade DJ (Dustin Johnson). No creo que sea un mal tipo. No voy a tratarle de forma diferente. Tiene derecho a elegir como quiera", dijo Thomas. "Esto no le convierte en una mala persona. Ahora estoy decepcionado y me gustaría que él y otros no lo hubieran hecho, pero es su decisión".

Cinco de los 10 mejores golfistas del mundo, incluido el número uno, Scottie Scheffler, están preparados para dar el golpe de salida en el Abierto de Canadá, que se reintegra al calendario tras dos años cancelado por la pandemia de covid-19.

"Yo diría que las cosas aquí no se ven afectadas", comentó el estadounidense Scheffler sobre la inauguración del nuevo circuito.

"Tenemos a los mejores jugadores del mundo. Estoy deseando competir contra ellos. No sé realmente lo que está pasando allí (Londres)", recalcó el ganador del pasado Masters de Augusta.

