LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Miércoles 8 de junio de 2022

LO ÚLTIMO

Equipo especial evaluará respuesta al tiroteo en Texas

Uvalde: Realizan funeral de Annabell Rodriguez, de 10 años

Líder de iglesia Luz del Mundo enfrenta 16 años en prisión

Casos y muertes de coronavirus disminuyen en el mundo, dice la OMS

Policía de Brasil interroga a sospechoso tras desapariciones

Colombia: 132.000 usd por prófugo en caso de fiscal Pecci

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV - Fuerzas ucranianas que combatían a tropas rusas en una crucial ciudad oriental parecen a punto de retirarse, aunque el gobernador de la región insiste en que siguen peleando “por cada centímetro” de la ciudad. La batalla urbana por Sievierodonetsk plasma el doloroso y lento avance de las fuerzas rusas para tomar toda la región de Luhansk, una de las dos que forman el corazón industrial de Ucrania, conocido como Donbás. Por John Leicester y David Keyton. 760 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UE-UCRANIA: El presidente del Parlamento ucraniano aboga por la candidatura de Ucrania a la Unión Europea.

-ECONOMÍA GLOBAL-OCDE: La OCDE recorta perspectivas económicas mundiales por Ucrania.

-BIDEN-GIRA EUROPA: Joe Biden viajará a Europa a fines de junio.

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania.

EUR-POL GBRETAÑA-GOBIERNO

LONDRES - El primer ministro británico Boris Johnson insiste en tono desafiante que sigue trabajando como siempre, al enfrentar al Parlamento por primera vez desde que el 41% de su propio bloque legislativo exigió su renuncia. Por Jill Lawless. 335 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EUROPA-BREXIT: Irlanda denuncia enfrentamiento comercial UE-Reino Unido.

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

HUIXTLA, México - La caravana de migrantes que avanza por el sur de México incluye más venezolanos de los que se han visto en el pasado. Un factor es la imposición por parte de México del requisito de visa a los venezolanos este año. Anteriormente, muchos llegaban en avión y se dirigían a la frontera de Estados Unidos. AP Foto. AP Video.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

AMN-GEN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS-MIGRACIÓN

LOS ÁNGELES - La migración se ha convertido en el foco de atención de una asamblea de líderes del Hemisferio Occidental, destacándose como un asunto primordial de política exterior que se da en medio de un espectáculo al estilo de Hollywood sobre qué líderes acuden a la reunión y cuáles se quedan en sus países. Por Elliot Spagat. 1.088 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-ECO INFLACIÓN-TODO SE ENCOGE

SIN PROCEDENCIA - No, usted no está mal de la vista. En una época inflacionaria, el tamaño de los envases tiende a encogerse. Es un viejo recurso al que apelan las empresas, que prefieren reducir la cantidad de un producto a aumentar los precios. Por Dee-Ann Durbin. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-ESTANFLACIÓN: Crecen temores por estanflación en Estados Unidos.

REP-GEN LA VIDA DESCONECTADO

SIN PROCEDENCIA - La pandemia alienta a muchos a buscar formas de vida desconectados de la civilización, en contacto con la naturaleza y valiéndose por sus propios medios. Ese estilo de vida, sin embargo, no es para cualquiera, advierten los expertos. Por Katherine Roth. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN SOMALIA-MORIR EN LA SEQUÍA

MOGADISCIO - Ninguna madre debería perder a un hijo. Owliyo Hassan Salaad ha visto morir a cuatro este año. La sequía en el Cuerno de África se los ha llevado, uno a uno. Los decesos han comenzado a aumentar en medio de la sequía más intensa registrada en la región en cuatro décadas. Por Omar Faruk y Cara Anna. 1.270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN BRASIL-DESAPARECIDOS

RIO DE JANEIRO - La policía brasileña interroga a un sospechoso tras las desapariciones de un periodista británico y un funcionario de asuntos indígenas, cuando ellos se encontraban en una zona remota de la selva amazónica. Por Diane Jeantet y Fabiano Maisonnave. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-FISCAL PARAGUAYO

BOGOTÁ - Las autoridades colombianas anuncian una recompensa de hasta 132.000 dólares por información que permita ubicar y capturar a Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, uno de los presuntos involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. 231 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-PERIODISTAS ASESINADOS

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades mexicanas detienen a un segundo implicado en el asesinato de dos periodistas ocurrido en mayo en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, informa la Fiscalía. 271 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-ALUD

BUENOS AIRES - Rescatistas argentinos encuentran los cuerpos de los dos turistas uruguayos que estaban desaparecidos tras un alud de barro que irrumpió en un hotel de la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo que eleva a tres la cifra de muertos de esa nacionalidad. 325 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN TEXAS-TIROTEO-INVESTIGACIÓN

WASHINGTON - El Departamento de Justicia de EEUU nombra un equipo de nueve personas para ayudar en una evaluación de la respuesta policial al tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertas. El equipo incluye un funcionario del FBI y exjefes de policía. Por Michael Balsamo. 530 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

TEXAS-TIROTEO-FUNERALES: Uvalde: Realizan funeral de Annabell Rodriguez, de 10 años

AMN-GEN EEUU-MÉXICO-IGLESIA-ABUSOS

LOS ÁNGELES - El líder de la megaiglesia mexicana La Luz del Mundo enfrenta una pena de más de 16 años de prisión en California por abusar sexualmente de tres niñas de su entorno. Por Brian Melley. 385 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden informa que una escasez de fondos lo está obligando a redirigir más de 10.000 millones de dólares en ayuda contra el coronavirus, mientras trata de conseguir recursos frescos para asegurar la próxima generación de vacunas y tratamientos para algunos estadounidenses de alto riesgo. Por Zeke Miller. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

CORONAVIRUS-OMS REPORTE: OMS: casos y muertes de coronavirus disminuyen en el mundo

AMN-POL EEUU-PRIMARIAS

SACRAMENTO - El gobernador de California, Gavin Newsom, gana con facilidad las primarias apenas un año después de un intento de impugnación y buscará la reelección en noviembre como gran favorito ante un senador estatal republicano poco conocido. Por Adam Bean. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRÁN-NUCLEAR

TEHERÁN - Irán apaga dos cámaras de vigilancia de la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas que supervisaba una de sus instalaciones atómicas. La noticia parece ser una nueva técnica de presión de Teherán, que enfrentaba esta semana reproches de naciones occidentales en una reunión del OIEA. Por Amir Vahdat y Jon Gambrell. 490 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRÁN-DESCARRILAMIENTO

TEHERÁN - Un tren de pasajeros que circulaba por el este de Irán choca contra una excavadora y casi la mitad de sus vagones descarrilan, causando 22 fallecidos y 87 heridos. Por Nasser Karimi. 500 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

ASI-GEN PAKISTÁN-ACCIDENTE DE AUTOBÚS

QUETTA, Pakistán - Un autobús que circulaba con exceso de velocidad se sale de una carretera de montaña en Pakistán y cae a un desfiladero en una zona remota del suroeste del país, ocasionando 22 muertos. Por Adbul Sattar. 345 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-BAS NBA-FINALES

BOSTON - Stephen Curry y los Warriors de Golden State visitan a los Celtics de Boston al reanudarse la serie por el campeonato de la NBA, empatada 1-1. Boston ha sufrido como local en esta postemporada, con foja de 5-4 en su casa y de 8-3 de visitante. Por Kyle Hightower. 400 palabras. AP Foto. Editores: juego comienza a las 0100 GMT.

DEP-GIM EEUU-ABUSO SEXUAL-NASSAR

DETROIT - La campeona olímpica Simone Biles y decenas de otras mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por Larry Nassar reclaman al FBI más de 1.000 millones de dólares por no haber impedido al ex doctor del equipo nacional cuando la agencia recibió las primeras acusaciones en su contra. Por Ed White. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-GEN VIOLENCIA SEXUAL-GBRETAÑA-WEINSTEIN

LONDRES - Harvey Weinstein enfrentará dos cargos de abuso sexual en Gran Bretaña por agresiones contra una mujer supuestamente cometidas en Londres en 1996 luego de que fiscales británicos dijeran que autorizaron a la policía acusar al exproductor de cine. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN RESEÑA-THE JANES

SIN PROCEDENCIA - Pocos documentales que revisan el pasado ofrecen una visión tan real del futuro como “The Janes”. Las directoras Tia Lessin y Emma Pildes retratan a una decena de mujeres que se unieron en Chicago para facilitar abortos cuando el procedimiento era ilegal en Estados Unidos. El crítico de The Associated Press Mark Kennedy dice que la película que debuta en HBO y HBO Max hace un trabajo maestro al poner al grupo conocido como The Janes en su contexto histórico. 800 palabras.

