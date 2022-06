La taiwanesa TSMC dice que por ahora no tiene planes de construir fábricas en Europa

FOTO DE ARCHIVO: El presidente y codirector ejecutivo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Mark Liu, asiste a una conferencia de inversores en Taipéi, Taiwán, el 13 de abril de 2017. REUTERS/Tyrone Siu

Por Sarah Wu y Yimou Lee

TAIPÉI, 8 jun (Reuters) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) declaró el miércoles que no tiene planes concretos de instalar fábricas en Europa, en el contexto de los esfuerzos de la Unión Europea por animar a las empresas taiwanesas a fabricar semiconductores en el continente.

Ante la escasez mundial de semiconductores en muchas industrias, Taiwán y la UE mantuvieron la semana pasada negociaciones comerciales de alto nivel en las que la cooperación en materia de chips ocupó un lugar destacado. En febrero, la UE dio a conocer la Ley Europea de Chips, y el bloque mencionó a Taiwán como uno de los "socios afines" con los que Europa querría trabajar.

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y la empresa cotizada más valiosa de Asia, señaló hace un año que estaba estudiando una posible expansión en Alemania, pero parece que no ha habido avances sustanciales desde entonces.

"En Europa tenemos relativamente menos clientes, pero seguimos evaluando y todavía no tenemos ningún plan concreto", declaró el presidente Mark Liu en una reunión anual de accionistas.

TSMC está gastando 12.000 millones de dólares en fábricas de chips en Estados Unidos y está construyendo una fábrica con Sony Group en Japón para ayudar a paliar la escasez mundial de chips.

Liu dijo que la empresa estaba viendo que los costes de su expansión en EEUU eran más altos de lo estimado. "Pero podemos afrontarlo", añadió.

TSMC también dijo que prevé un crecimiento de los ingresos de alrededor del 30% este año, en el extremo superior de una previsión anterior, ya que la escasez de semiconductores mantiene las carteras de pedidos llenas y los precios altos.

(Reporte de Sarah Wu y Yimou Lee; redacción de Ben Blanchard; edición de Muralikumar Anantharaman y Edwina Gibbs, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)