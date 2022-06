España otorga nacionalidad a niña "apátrida"

MADRID (AP) — Un tribunal en España ratificó la decisión de otorgar la nacionalidad española a la hija de una mujer de Camerún que nació cuando la madre migraba a Europa.

La niña había estado residiendo en España sin documentos oficiales de nacionalidad desde que ella y su madre arribaron en 2018.

En un fallo al que tuvo acceso The Associated Press el miércoles, la corte provincial de Gipuzkoa, en el norte de España, dio el paso para garantizar que la niña no siga en el limbo sin estado y en desigualdad respecto a otros menores.

La oficina de prensa de la corte y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado dijeron que es el primer caso de su tipo en el país. El fallo ratificó una decisión de un tribunal inferior en el 2021 de darle la nacionalidad española a la niña. Había sido apelado por el gobierno.

De acuerdo con el fallo, la madre y la hija cruzaron el Mediterráneo y arribaron a Tarifa, en el sur de España, en mayo del 2018. La madre envió un pedido a la embajada de Camerún en Madrid para que proveyese un pasaporte camerunés a su hija, pero se le dijo que necesitaba un certificado de nacimiento de Marruecos o tendría que regresar a Camerún. Ella entonces les pidió a las autoridades marroquíes el certificado de nacimiento y un pasaporte marroquí para su hija, pero nunca le respondieron.

La hija no pudo ser registrada ante las autoridades municipales en la ciudad de San Sebastián, donde vive. Ello supuso "colocar a la menor en una situación de apátrida con conculcación de sus derechos fundamentales”, según la sentencia judicial.

De acuerdo con Programa Odös, una organización caritativa española dedicada a ayudar a mujeres y niños migrantes, 550 niños acompañados por sus padres llegaron a España en 2020 sin documentación de nacimiento.

Miles de personas han muerto en años recientes tratando de llegar a Europa a través del Mediterráneo o el estrecho del Atlántico que separa África de las Islas Canarias a bordo de embarcaciones endebles.

Otras cuatro personas fueron halladas muertas por socorristas marítimos españoles el miércoles en una operación en la que rescataron a ocho pasajeros de una embarcación pequeña frente a la costa sur, dijeron las autoridades.