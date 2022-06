Cuota de Tesla en ventas de autos eléctricos en mínimo de 3 años

(Bloomberg) -- La participación de Tesla Inc. en las ventas mundiales de vehículos eléctricos se contrajo a su nivel más bajo en más de tres años debido a los cierres en Shanghái, que costaron al fabricante de automóviles semanas de producción de su planta más prolífica.

El fabricante del Model 3 vendió 39.650 vehículos en abril, un 78% menos que en el mes de marzo, según un informe que Dan Levy, analista del sector automotor estadounidense de Credit Suisse, publicó el miércoles. La participación de Tesla en las ventas globales de vehículos eléctricos cayó del 27% al 10%, escribió Levy, citando datos de EV-Volumes, que monitorea más de 80 mercados.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.

Tesla está haciendo todo lo posible para reanudar la producción en su fábrica de Shanghái, que estuvo cerrada durante cerca de tres semanas a partir de fines de marzo cuando la ciudad implementó restricciones para contener un brote de covid-19. Miles de empleados han estado trabajando en turnos de 12 horas, seis días a la semana, para que las instalaciones vuelvan a funcionar a su velocidad normal. Muchos han debido dormir en el piso de la planta como parte de un llamado sistema de circuito cerrado para evitar el contagio por covid y mantener una fabricación de vehículos constante.

No es inusual que las ventas de Tesla caigan fuertemente desde el último mes de un trimestre hasta el primer mes del siguiente. El director ejecutivo, Elon Musk, ha dicho que la compañía se concentra en fabricar automóviles para exportarlos a principios de cada trimestre, y que el tiempo que lleva transportar esos vehículos a los clientes retrasa las entregas cada tres meses.

Musk tuiteó en septiembre que Tesla esperaba reducir esta tendencia de fines de cada trimestre a principios de este año, y escribió que el inicio de la producción en una nueva fábrica cerca de Berlín ayudaría a la empresa a mantener estables sus entregas. La planta de Shanghái se convirtió el año pasado en el principal centro de exportación del fabricante de automóviles.

