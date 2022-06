Altos inventarios evidencia de que inflación cederá: Cathie Wood

(Bloomberg) -- Cathie Wood dice que los enromes inventarios que tienen las empresas estadounidenses sugieren que la inflación disminuirá.

“Nunca había visto aumentos de inventarios como estos en mi carrera, y llevo mucho tiempo en esto”, dijo el miércoles la directora de Ark Investment Management en una entrevista con Bloomberg Television. “Este tema de los inventarios pone de manifiesto la razón cíclica por la que hemos estado diciendo que creemos que la inflación se revertirá”.

Los principales minoristas que acumularon existencias el año pasado en medio de la creciente demanda de los consumidores y los cuellos de botella en las cadenas de suministro ahora luchan con inventarios inflados. El martes, Target Corp. recortó sus perspectivas de ganancias por segunda vez en tres semanas debido al aumento de los inventarios.

La inflación y el inicio de las subidas de tasas de la Reserva Federal han puesto bajo presión a los fondos de Ark con temática de innovación. El emblemático Ark Innovation RTF (ticker ARKK) ha caído un 50% este año. Aunque los inversionistas se han visto afectados por el temor a la inflación, “el mayor riesgo es, con mucho, la deflación”, dijo Wood.

La entrevista tuvo lugar en la UP.Summit, una conferencia sobre el futuro de la movilidad organizado por los herederos de Walmart Inc. y Up.Partners, una firma de capital de riesgo que invierte en empresas emergentes de movilidad que Wood respalda personalmente.

Una de las apuestas más famosas de Ark ha sido la de Tesla Inc. Después de que Ark recortara sus participaciones en Tesla durante al menos cuatro trimestres seguidos, ha vuelto a comprar el fabricante de automóviles eléctricos después de que las acciones se hundieron casi un 50%.

Dado que el presidente ejecutivo, Elon Musk, divide su tiempo entre varios proyectos, incluido el acuerdo pendiente con Twitter Inc., Wood dijo que es importante que permanezca en Tesla para supervisar el desarrollo de la conducción autónoma, un modo de transporte que su empresa predice que generará US$10 billones en ingresos para 2030.

“No es necesario que se quede en la parte de los vehículos eléctricos, sino que en la parte de la conducción autónoma”, dijo.

Wood también insinuó que estaba planeando un nuevo “fondo cruzado”, pero dijo que no puede decir más debido a las regulaciones.

