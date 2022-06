Zelenski dice que Ucrania necesita una victoria en el "campo de batalla" antes de negociar

Ucrania necesita una victoria contra Rusia "en el campo de batalla" antes de cualquier negociación de paz, declaró el martes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski al diario británico Financial Times.

"La victoria debe producirse ante todo en el campo de batalla", dijo el presidente, repitiendo que su país necesitaba al menos "tantas armas como los rusos".

"Por el momento, no podemos avanzar con fuerza" sin sufrir grandes pérdidas, subrayó, pidiendo a los aliados occidentales de Ucrania que proporcionen más armas a su país.

Preguntado por lo que Ucrania consideraría una "victoria" en la guerra, Zelenski dijo que volver a la situación anterior a la invasión rusa del 24 de febrero constituiría "una seria victoria temporal".

Tras la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 empezó un conflicto con los separatistas prorrusos apoyados por Moscú, que se hicieron con el control de amplios territorios en el este del país. En febrero Rusia invadió Ucrania.

Preguntado por las conversaciones con Rusia, suspendidas desde finales de marzo, el presidente ucraniano afirmó que "no ha cambiado" su posición de que "cualquier guerra debe terminar en la mesa de negociaciones".

"Estoy dispuesto a mantener conversaciones directas con [el presidente ruso Vladimir] Putin, me guste o no, pero si hablamos de acabar con la guerra y no de parloteo. Estoy preparado para ello. No creo que haya nadie más con quien hablar en Rusia", subrayó.

bur-neo/pop/pc/mb