Presidente de Argentina defiende impuesto a la renta extraordinaria por la guerra

Buenos Aires, 6 Jun 2022 (AFP) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió este lunes la creación de un impuesto a la renta extraordinaria derivada del aumento del precio de las materias primas por la guerra en Ucrania, y pidió el respaldo del Congreso para su aprobación.Este impuesto, que se aplicaría solo una vez, durante el ejercicio fiscal 2022, alcanzaría a aquellas empresas con ganancias imponibles de más de 1.000 millones de pesos anuales (unos 8 millones de dólares) y que vean un aumento de más 10% en sus beneficios.Aunque no lo mencionó, se estima que serían alcanzados sobre todo los exportadores agrícolas, especialmente los de trigo, girasol y maíz.Se trata de "esa ganancia que nadie esperaba tener porque nadie esperaba una guerra de esas características", dijo Fernández en un acto junto a su ministro de Economía, Martín Guzmán."Muy poquitos ganan muchísimo por efecto de la guerra. Esa es la inmoralidad, la indecencia, que desde el Estado no podemos permitir", aseveró el mandatario de centroizquierda, al hacer un llamado a una mejor distribución de la riqueza en este país que sufre una inflación proyectada en más de 60% anual para 2022 y que tiene un índice de pobreza de 37,3%.Sin mayoría en el Congreso, el presidente no indicó cuándo será presentado el proyecto de ley al Legislativo, al que llamó a aprobar la iniciativa.Argentina es uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, tanto en cereales y oleaginosas como en carne vacuna.nn/mr